Weekly Oakville crime update from Sep. 14 to 20

Halton Regional Police officers responded to 50 crime incidents in Oakville, Ontario, from Sep.14 to Sep. 20. Compared to the seven-day week before, that marks a decrease of 20.63%.

Monday, Sep. 19, was the busiest day, with 11 incidents reported. Bronte residents reported the greatest number of crimes in this period (9).

In addition, residents reported Theft From Auto most frequently (11 incidents).

Due to ongoing investigations and ensuring the well-being of victims, Halton Regional Police Service does not post all crimes on the Crime Map.

Oakville News Crime Statistics: September 14 to September 20

× Date Time Address Description Case No. Neighbourhood 14-Sep 7:00 AM Rebecca Street - 1200 Block Property Damage Under $5,000 #202200276213 Bronte 14-Sep 3:00 PM Rebecca Street - 2400 Block Property Damager Under $5,000 #202200276669 Bronte 14-Sep 10:00 AM Speers Road - 100 Block Theft From Auto #202200276401 Midtown Core 14-Sep 1:00 AM Oak Bliss Crescent - 2200 Block Theft Of Vehicle #202200276092 West Oak Trails 14-Sep 8:00 PM Kate Common - 2500 Block Theft Over #202200276906 Bronte 14-Sep 5:00 PM Glen Oak Drive - 200 Block Theft Over #202200276757 Old Oakville 14-Sep 10:00 AM Wyecroft Road - 3500 Block Theft Under #202200276409 QEW West 14-Sep 8:00 AM Dundas Street East - 400 Block Theft Under #202200276297 Uptown Core 14-Sep 6:00 PM Foxfield Road - 2300 Block Theft Under #202200276794 West Oak Trails 15-Sep 2:00 PM Dorval Drive - 100 Block Assault #202200277724 Old Oakville 15-Sep 2:00 AM Lakeshore Road East - 200 Block Federal Stats - Drugs #202200277144 Old Oakville 15-Sep 8:00 PM Rebecca Street - 1500 Block Property Damage Under $5,000 #202200278146 Bronte 15-Sep 6:00 PM Third Line - 300 Block Property Damage Under $5,000 #202200278028 Bronte 15-Sep 9:00 AM Ironoak Way - 1900 Block Property Damage Under $5,000 #202200277444 Iroquois Ridge South 15-Sep 7:00 PM Oak Park Boulevard - 200 Block Theft From Auto #202200278067 Uptown Core 15-Sep 4:00 PM Glenashton Drive - 1100 Block Theft Of Bicycle #202200277885 Iroquois Ridge North 15-Sep 7:00 PM The Links Drive - 1400 Block Theft Under #202200278111 Glen Abbey 15-Sep 5:00 PM Mary Street - 300 Block Theft Under #202200277986 Old Oakville 16-Sep 4:00 PM Hays Boulevard - 200 Block Assault #202200278970 Uptown Core 16-Sep 2:00 PM Lakeshore Road - 5100 Block Break And Enter House #202200278857 Bronte 16-Sep 9:00 AM Matthew Street - 1400 Block Property Damage Under $5,000 #202200278517 College Park 16-Sep 9:00 AM Marlborough Court - 1200 Block Theft From Auto #202200278536 College Park 16-Sep 11:00 AM Lakeshore Road - 5400 Block Theft Of Bicycle #202200278689 Bronte 16-Sep 9:00 PM Trafalgar Road - 2400 Block Theft Of Bicycle #202200279217 Uptown Core 16-Sep 7:00 AM Kensington Park Road - 1300 Block Theft Of Vehicle #202200278439 College Park 16-Sep 9:00 PM Wyecroft Road - 200 Block Theft Under #202200279220 QEW West 17-Sep 5:00 AM Venetia Drive - 1600 Block Property Damage Under $5,000 #202200279469 Bronte 17-Sep 2:00 PM Whistling Springs Crescent - 2200 Block Theft From Auto #202200279873 West Oak Trails 18-Sep 7:00 AM Arichat Road - 200 Block Break And Enter House #202200280655 Eastlake 18-Sep 11:00 PM Kestell Boulevard - 1300 Block Break And Enter House #202200281386 Iroquois Ridge North 18-Sep 8:00 AM Arichat Road - 200 Block Theft From Auto #202200280696 Eastlake 18-Sep 8:00 AM Arichat Road - 200 Block Theft From Auto #202200280676 Eastlake 18-Sep 5:00 PM Speers Road -1200 Block Theft From Auto #20220028112 QEW West 18-Sep 11:00 AM Speers Road - 1200 Block Theft From Auto #202200280847 QEW West 18-Sep 11:00 AM Devon Road - 2300 Block Theft Of Bicycle #202200280787 Eastlake 18-Sep 9:00 AM Cheverie Street - 2300 Block Theft Of Vehicle #202200280722 Eastlake 18-Sep 8:00 PM Hays Boulevard - 200 Block Theft Under #202200281284 Uptown Core 19-Sep 11:00 AM Montclair Drive - 1300 Block Assault #202200281890 College Park 19-Sep 9:00 AM Lakeshore Road - 5100 Block Break And Enter House #202200281779 Bronte 19-Sep 9:00 AM John Street - 100 Block Break And Enter Shop #202200281757 Old Oakville 19-Sep 7:00 PM Lakeshore Road West - 200 Block Property Damage Under $5,000 #202200282332 Old Oakville 19-Sep 3:00 PM Speers Road - 1100 Block Robbery #202200282158 QEW West 19-Sep 10:00 AM Cross Avenue - 200 Block Theft From Auto #202200281812 Midtown Core 19-Sep 10:00 AM Cross Avenue - 200 Block Theft From Auto #202200281812 Midtown Core 19-Sep 10:00 AM Wyecroft Road - 2100 Block Theft From Auto #202200281818 QEW West 19-Sep 10:00 AM South Service Road West - 2200 Block Theft Of Vehicle #202200281827 QEW West 19-Sep 1:00 PM Speers Road - 2100 Block Theft Under #202200281986 QEW West 19-Sep 4:00 PM Hays Boulevard - 200 Block Theft Under #202200282219 Uptown Core 20-Sep 9:00 AM Cross Avenue - 200 Block Theft Of Bicycle #202200282852 Midtown Core 20-Sep 4:00 PM Lionstone Drive - 2400 Block Theft Of Bicycle #202200283258 West Oak Trails

Halton Regional Police does not provide specific addresses.

If you are in danger or are witnessing a crime, dial 911. To report or provide information on a crime, contact Halton Regional Police Services non-emergency number (905) 825-4747. If you have knowledge of one of these incidents and have not already spoken with the police, please call them and use the case number as an identifier.

You can also submit tips anonymously to Crime Stoppers. "See something? Hear something? Know something? Contact Crime Stoppers" at 1-800-222-8477 (TIPS) or through the web at www.haltoncrimestoppers.ca.

Source: HRPS Crime Map