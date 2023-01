Oakville Weekly Sports Round-Up January 23rd - 29th

× Expand Benjamin Voros on Unsplash

Our weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

HCAA Boys Hockey

Results

01/23 - 29 No Games Played

Upcoming

Regular Season Resumes 02/08

× Varsity Boys Hockey GP W L T PTS GF GA Streak Bishop Reding 6 5 1 0 10 31 12 W1 Aquinas 6 4 1 1 9 22 12 L1 Christ the King 6 3 1 2 8 27 15 T1 Holy Trinity 7 3 2 2 8 19 18 W1 Corpus Christi 6 2 3 1 5 17 18 T1 Notre Dame 6 2 3 1 5 13 20 W1 St. Francis Xavier 6 2 4 0 4 16 30 L1 Loyola 6 1 3 2 4 20 24 T1 Assumption 7 1 5 1 3 12 28 T1 HCAA Sr. Boys Hockey

HSSAA Boys Hockey

Results

01/23 -29 No Games Played

Upcoming

Regular Season Resumes 02/07

× HSSAA Varsity Boys Hockey GP W L OTW SOW OTL T PTS GF GA Streak Frank Hayden 9 9 0 0 0 0 0 27 59 12 W9 Craig Keilburger 8 6 1 0 1 0 0 20 34 9 W1 Nelson 8 5 1 1 0 0 0 18 37 15 W5 Georgetown 7 4 2 1 0 0 0 14 22 14 L2 Iroquois Ridge 8 4 3 0 0 1 0 13 24 25 W1 Garth Webb 8 3 4 0 0 1 0 10 26 32 L1 Oakville Trafalgar 6 3 3 0 0 0 0 9 19 17 L2 Aldershot 8 2 5 1 0 0 0 8 19 35 W3 Milton 7 1 6 0 0 0 0 3 5 31 L5 MM Robinson 7 0 5 0 0 2 0 2 8 28 L7 Blakelock 8 0 7 1 0 0 0 2 10 45 L2 HSSAA Sr. Boys Hockey

HCAA Girls Hockey

Results

01/23 -29 No Games Played

Upcoming

Regular Season Resumes 02/08

× HCAA Senior Girls Hockey GP W L T PTS GF GA Streak Notre Dame 7 6 0 1 13 28 9 W1 Bishop Redding 7 5 0 2 12 34 10 T2 Holy Trinity 6 4 2 0 8 14 13 W2 Corpus Christi 6 3 2 1 7 17 8 T1 Christ the King 7 3 3 1 7 11 12 L1 Loyola 7 2 5 0 4 9 25 L1 Aquinas 7 1 5 1 3 7 21 W1 Assumption 7 0 7 0 0 2 24 L7 HCAA Sr. Girls Hockey

HSSAA Girls Hockey

Results

01/23 -29 No Games Played

Upcoming

Regular Season Resumes 02/07

× Senior Girls Hockey GP W OTW SOW L OTL SOL T PTS GF GA Streak Oakville Trafalgar 9 7 1 0 0 1 0 0 24 36 12 W2 Georgetown 8 6 2 0 0 0 0 0 22 36 9 W8 Abbey Park 7 5 0 0 2 0 0 15 39 12 W1 MM. Robinson 8 5 0 0 3 0 0 0 15 31 16 L1 Frank Hayden 7 2 1 1 3 0 0 0 10 17 16 W2 Blakelock 8 2 1 0 3 1 1 0 10 18 18 L1 Garth Webb 6 2 0 1 2 1 0 0 9 22 17 L1 Aldershot 8 2 0 0 4 1 1 0 8 24 32 W1 Nelson 6 2 0 0 3 0 0 0 7 12 21 L2 Iroquois Ridge 8 1 0 0 7 0 0 0 3 14 60 L1 Milton 7 0 0 0 7 0 0 0 0 7 43 L7 HSSAA Sr. Girls Hockey

HCAA Boys Basketball

Results

01/23

Christ the King 33 vs. Holy Trinity 55

01/24

Aquinas 74 vs. Loyola 46

01/25

St. Francis Xavier vs. Loyola

waiting on result

Upcoming

02/07

Loyola vs. Bishop Reding

Holy Trinity vs. St. Francis Xavier

Corpus Christi vs. Aquinas

02/09

Loyola vs. Christ the King

Bishop Reding vs. Holy Trinty

× HCAA Sr. Boys Basketball GP W L PTS PF PA Streak East Holy Trinity 10 8 2 16 563 471 W4 Bishop Reding 9 6 3 12 556 476 W1 Christ The King 9 3 6 6 469 530 L1 St. Francis Xavier 10 3 7 6 559 595 L4 Loyola 9 2 7 4 456 585 L2 West Assumption 10 9 1 18 616 509 W8 Aquinas 10 7 3 14 629 487 W1 Corpus Christi 9 5 4 10 547 509 W1 Notre Dame 10 4 10 0 441 674 L10 HCAA Sr. Boys Basketball

HSSAA Boys Basketball

Results

01/23-29 No games

Upcoming

Playoffs begin 02/07

× HSSAA SR Boys Basketball GP W L PTS PF PA Streak Iroquois Ridge 10 10 0 20 653 420 W10 King’s Christian College 10 9 1 18 737 462 W8 Nelson 10 8 2 16 612 424 W1 Garth Webb 10 7 3 14 660 490 W3 Georgetown 10 6 4 12 559 466 L1 Milton 10 5 5 10 548 598 W4 Craig Keilburger 10 4 6 8 501 603 L1 Frank Hayden 10 3 7 6 522 553 W1 Abbey Park 10 2 8 4 500 651 L2 Oakville Trafalgar 10 1 9 2 399 640 L9 Blakelock 10 0 10 0 351 735 L10 HSSAA Sr. Boys Basketball

× HSSAA Sr. Boys Basketball Tier2 GP W L T PTS PF PA Streak White Oaks 10 9 1 0 18 484 322 W7 Burlington Central 10 8 2 0 16 496 383 W2 Aldershot 10 5 5 0 10 566 448 L2 St. Trinite 9 4 5 0 8 443 389 W1 MM. Robinson 9 3 6 0 6 412 407 L1 Gaetan Gervais 10 0 10 0 0 209 661 L10 HSSAA Sr. Boys Basketball Tier 2

HCAA Girls Volleyball

Results

23-29 No Games

Upcoming

Playoffs Begin February 8th

× HCAA Girls Volleyball MP W L T PTS SW SL PW PL Streak Corpus Christi 8 8 0 0 16 16 4 454 316 W8 Christ the King 7 6 1 0 12 13 3 369 305 W4 Notre Dame 7 5 2 0 10 12 5 378 291 W3 Assumption 7 4 3 0 8 9 7 346 273 W1 Bishop Reding 7 4 3 0 8 9 7 321 308 W1 Aquinas 8 3 5 0 6 9 10 386 391 L4 Holy Trinity 7 2 5 0 4 4 10 279 284 W1 St. Francis Xavier 8 1 7 0 2 2 15 188 412 L1 Loyola 7 0 7 0 0 1 14 209 350 L7 HCAA Sr. Girls Volleyball

HSSAA Girls Volleyball

Results

23-29 No Games

Upcoming

Playoffs Begin Feb 8th

× HSSAA G Volleyball T1 GP W L T PTS SW SL PW PL Streak Craig Keilburger 12 11 1 0 22 23 6 653 506 W1 Abbey Park 12 10 2 0 20 20 7 644 500 W3 Blakelock 12 10 2 0 20 20 8 656 512 W4 Blakelock 12 9 3 0 18 18 8 593 484 W1 Oakville Trafalgar 12 7 5 0 14 14 12 639 532 L1 Garth Webb 12 7 5 0 14 14 12 585 552 W3 Milton 12 6 6 0 12 12 14 594 585 L3 Nelson 12 6 6 0 12 12 16 606 594 L2 Georgetown 12 6 6 0 12 12 14 556 606 L3 King’s Christian 12 3 9 0 6 6 19 485 556 L1 Frank Hayden 12 2 10 0 4 4 20 502 485 L1 White Oaks 12 1 11 0 2 2 22 375 502 W1 M.M. Robinson 12 0 12 0 0 0 24 358 358 L12 HSSAA Sr. Girls Volleyball

× HSSAA G Volleyball T2 MP W L T PTS SW SL PW PL Streak Aldershot 7 6 1 0 12 13 3 365 239 W6 Acton 7 6 1 0 12 12 3 355 262 W3 Burlington Central 8 5 3 0 10 11 7 390 332 W2 Ste. Trinite 8 2 6 0 4 5 13 312 383 L1 Gaetan Gervais 8 0 8 0 0 1 16 204 410 L8 HSSAA Sr. Girls Volleyball Tier 2

OJHL

Results

01/24 Collingwood 4 vs. Oakville 0

01/27 Oakville 1 vs. Pickering 3

01/28 Aurora 4 vs. Oakville 5

0/29 Oakville 4 vs. Collingwood 7

Upcoming

02/03 Georgetown vs. Oakville

02/04 Lindsay vs. Oakville