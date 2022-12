Oakville weekend sports round-up December 12th - 18th

× Expand Wesley Tingey

All the scores and standings from Oakville's sporting scene for the week ending Dec. 4.

Did we miss anyone?

Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

× Varsity Boys Hockey GP W L T PTS GF GA Streak Holy Trinity 3 2 0 1 5 9 4 T1 Chris the King 4 2 0 1 5 16 10 W1 Bishop Reding 2 2 0 0 4 18 3 W2 Aquinas 2 1 1 0 4 11 5 W2 Loyola 3 1 1 1 3 11 12 L1 Notre Dame 3 1 0 1 3 6 5 T1 Corpus Chrisi 3 1 2 0 2 5 10 W1 St. Francis Xavier 3 0 2 0 0 4 20 L3 Assumption 3 0 2 0 0 0 12 L3

HCAA Sr. Boy’s Hockey Upcoming

Monday, December 19

Loyola vs St. Francis Xavier

Wednesday, December 21

Holy Trinity vs Aquinas

× HSSAA Varsity Boys Hockey GP W L OTW SOW OTL T PTS GF GA Streak Frank Hayden 5 5 0 0 0 0 0 15 40 6 W5 Craig Keilburger 5 4 0 0 1 0 0 14 24 5 W5 Georgetown 3 3 0 0 0 0 0 9 11 2 W3 Nelson 4 2 1 0 0 0 0 7 16 10 W1 Oakville Trafalgar 3 2 1 0 0 0 0 6 11 7 W2 Garth Webb 4 2 2 0 0 0 0 6 12 13 W1 Iroquois Ridge 5 2 3 0 0 1 0 6 15 19 L2 Milton 3 1 2 0 0 1 0 3 1 11 L1 Aldershot 3 0 3 0 0 1 0 0 0 17 L3 MM Robinson 4 0 4 0 0 1 0 0 4 16 L4 Blakelock 5 0 5 0 0 2 0 0 6 34 L5

HSSAA Sr. Boy’s Hockey Results

Monday December 12

Garth Webb 5 vs Blakelock 2

Tuesday, December 13

Iroquois Ridge 2 vs. Nelson 6

Blakelock 1 vs. Frank Hayden 14

Craig Keilburger 5 vs. Iroquois Ridge 0

HSSAA Sr. Boy’s Hockey Upcoming

Monday, December 19

Blakelock vs. M.M. Robinson

Oakville Trafalgar vs. Garth Webb

Tuesday, December 20

Iroquois Ridge vs Milton

Craig Keilburger vs. Blakelock

Wednesday, December 21

Garth Webb vs. Nelson

× HCAA Senior Girls Hockey GP W L T PTS GF GA Streak Notre Dame 4 4 0 0 8 23 4 W4 Bishop Redding 4 4 0 0 8 17 4 w4 Holy Trinity 4 2 1 1 5 6 8 W2 Corpus Christi 4 2 2 0 4 11 13 L1 Christ the King 4 2 2 0 4 10 5 L2 Loyola 4 1 3 0 2 5 15 W1 Aquinas 4 0 3 1 1 1 11 L3 Assumption 4 0 4 0 0 1 14 L4

HCAA Sr. Girl’s Hockey Results

Tuesday, December 13

Assumption1 vs. Loyola 4

Bishop Reding 3 vs. Aquinas 0

Christ the King 0 vs. Holy Trinity 2

HCAA Sr. Girl’s Hockey Upcoming

Tuesday, December 20

Loyola vs. Bishop Reding

Aquinas vs. Christ the King

Holy Trinity vs. Corpus Christi

× Senior Girls Hockey GP W OTW SOW L OTL SOL T PTS GF GA Streak Oakville Trafalgar 6 6 0 0 0 0 0 0 18 28 5 W6 Georgetown 6 5 1 0 0 0 0 0 17 29 7 W6 Abbey Park 4 3 0 0 1 0 0 9 19 9 W2 MM. Robinson 5 3 0 0 2 0 0 0 9 15 13 W3 Blakelock 5 2 1 0 2 1 0 0 7 14 13 L1 Garth Webb 4 2 0 0 2 0 0 0 6 16 11 L1 Frank Hayden 5 1 1 0 3 0 0 0 5 12 13 L2 Aldershot 5 1 0 0 3 1 0 0 4 16 23 L4 Nelson 3 1 0 0 2 0 0 0 3 6 12 L2 Milton 4 0 0 0 4 0 0 0 0 3 20 L4 Iroquois Ridge 5 0 0 0 5 0 0 0 0 5 37 L5

HSSAA Sr. Girl’s Hockey Results

Monday, December 12

M.M. Robinson 4 vs. Garth Webb 3

Blakelock 7 vs. Iroquois Ridge 0

Tuesday, December 13

Aldershot 2 vs. Abbey Park 7

Frank Hayden 2 vs. Oakville Trafalgar 4

Wednesday, December 14

Oakville Trafalgar 3 vs. Blakelock 0

Iroquois Ridge 1 vs. Georgetown 9

HSSAA Sr. Girl’s Hockey Upcoming

Monday December 19

Abbey Park vs. Milton

Tuesday, December 20

Georgetown vs. Oakville Trafalgar

Wednesday, December 21

M.M. Robinson vs. Iroquois Ridge

× HCAA Sr. Boys Basketball GP W L PTS PF PA Streak East Bishop Reding 4 4 0 8 254 184 W4 Holy Trinity 3 3 0 8 172 143 W3 St. Francis Xavier 6 3 3 6 362 330 W1 Loyola 6 1 5 2 305 413 L1 Christ The King 4 0 4 0 209 245 L4 West Aquinas 5 4 1 8 305 263 W3 Corpus Christi 4 3 1 6 257 192 W1 Assumption 5 3 2 6 294 272 L1 Notre Dame 5 0 5 0 224 340 L5

HCAA Sr. Boy’s Basketball Results

Tuesday, December 13

Aquinas 60 vs. Chris the King 50

Loyola 60 vs. Assumption 77

Wednesday December 14

Holy Trinity ? vs. Bishop Reding ?

Thursday, December 15

Notre Dame ? vs. Holy Trinity ?

Aquinas ? vs. Loyola?

HCAA Sr. Boy’s Basketball Upcoming

Monday, December 19

Holy Trinity vs. Aquinas

Wednesday, December 21

Holy Trinity vs. Christ the King

Assumption vs. Aquinas

× HSSAA SR Boys Basketball GP W L PTS PF PA Streak Iroquois Ridge 5 5 0 10 321 221 W5 King’s Christian College 6 5 1 10 411 300 W4 Nelson 6 5 1 10 350 240 L1 Garth Webb 6 4 2 8 400 325 W1 Georgetown 5 3 2 6 295 235 W1 Frank Hayden 4 2 2 4 233 196 W1 Craig Keilburger 6 2 4 4 290 360 L3 Abbey Park 4 1 3 2 207 241 W1 Milton 5 1 4 2 235 340 L4 Oakville Trafalgar 5 1 4 2 223 325 L4 Blakelock 6 0 6 0 226 408 L6

× HSSAA Sr. Boys Basketball Tier2 GP W L T PTS PF PA Streak Burlington Central 5 5 0 0 10 252 167 W5 Aldershot 5 4 1 0 8 248 161 W2 White Oaks 5 3 2 0 6 282 202 L1 MM. Robinson 5 2 3 0 4 216 196 W1 St. Trinite 5 1 4 0 2 193 233 L2 Gaetan Gervais 5 0 5 0 0 132 364 L5

HSSAA Sr. Boy’s Basketball Results

Monday, Decemeber 12

Iroquois Ridge 64 vs. Garth Webb 59

Georgetown 64 vs. King’s Christian College 69

Tuesday, December 13

St. Trinite 69 vs. Gaetan Gervais 25

Blakelock 34 vs. Abbey Park 56

M.M. Robinson 26 vs. White Oaks 59

Wednesday, December 14

Iroquois Ridge 56 vs. Nelson 41

Oakville Tragalgar 28 vs. Garth Webb 80

Frank Hayden 65 vs. Blakelock 37

Milton 43 vs. King’s Christian College 90

HSSAA Sr. Boy’s Basketball Upcoming

Monday, December 19

Iroquois Ridge vs. Milton

Garth Webb vs. Nelson

Tuesday, December 20

White Oaks vs. Gaetan Gervais

Burlington Central vs. Ste. Trinite

Abbey Park v. Iroquois Ridge

Wednesday, December 21

Oakville Trafalgar vs. Georgetown

× HCAA Girls Volleyball MP W L T PTS SW SL PW PL Streak Corpus Christi 4 4 0 0 8 8 3 242 186 W4 Assumptoion 3 3 0 0 6 6 0 150 61 W3 Christ the King 3 2 1 0 4 5 2 163 151 L1 Notre Dame 3 2 1 0 4 5 2 162 115 W1 Aquinas 2 1 1 0 2 2 2 94 68 l1 Bishop Reding 2 0 2 0 1 1 4 79 116 L2 Holy Trinity 2 0 2 0 0 0 4 70 100 L2 Loyola 2 0 2 0 0 0 4 30 100 L2 St. Francis Xavier 3 0 3 0 0 0 6 57 150 L3

HCAA Sr. Girl’s Volleyball Results

Tuesday December 13

Christ the King 2 (25, 25,) vs. Aquinas 0 (22,22)

Assumption 2 (25,25) vs. Loyola 0 (7,5)

HCAA Sr. Girl’s Volleyball Upcoming

Monday, December 19

Aquinas vs. Holy Trinity

Tuesday, December 20

Loyola vs. Aquinas

Wednesday, December 21

Loyola vs. Holy Trinity

Notre Dame vs. Aquinas

× HSSAA G Volleyball T1 GP W L T PTS SW SL PW PL Streak Craig Keilburger 7 7 0 0 14 14 1 370 284 W7 Iroquois Ridge 7 6 1 0 12 12 3 345 262 W6 Abbey Park 6 5 1 0 10 11 3 319 246 W5 Blakelock 6 5 1 0 10 11 4 326 248 L1 Milton 6 4 2 0 8 8 4 277 243 L1 Garth Webb 5 4 2 0 8 8 5 273 237 W4 Oakville Trafalgar 7 4 3 0 8 11 7 386 316 W2 Georgetown 7 4 3 0 8 8 8 345 339 W2 Nelson 6 2 4 0 4 7 9 313 313 L1 King’s Christian 7 2 5 0 4 5 11 291 359 L4 Frank Hayden 7 0 7 0 0 2 14 291 375 L7 White Oaks 7 0 7 0 0 0 14 209 350 L7 M.M. Robinson 7 0 7 0 0 0 14 117 351 L7

× HSSAA G Volleyball T2 MP W L T PTS SW SL PW PL Streak Aldershot 4 3 1 0 6 7 2 206 130 W3 Acton 4 3 1 0 6 6 3 204 168 L1 Burlington Central 4 3 1 0 6 6 3 199 174 W2 Ste. Trinite 4 1 3 0 2 3 7 163 201 L1 Gaetan Gervais 4 0 4 0 0 1 8 111 210 L4

HSSAA Sr. Girl’s Volleyball Results

Monday, December 12

Blakelock 1 (20,25,16) vs. Abbey Park 2 (25,18,18)

Nelson 1 (7,25,11) vs. Iroquois Ridge 2 (25,13,15)

Garth Webb 2 (25,25) vs. King’s Christian College (0,21, 18)

White Oaks 0 (15,11) vs. Craig Keilburger 2 (25,25)

M.M. Robinson 0 (7,12) vs. Oakville Trafalgar 2 (25,25)

Tuesday, December 13

Burlington Central 2 (25,18,15) vs. Ste Trinite 1 (21,25,8)

Gaetan Gervais 0 (4,5) vs. Aldershot 2 (25,25)

HSSAA Sr. Girl’s Volleyball Upcoming

Monday, December 19

Georgetown vs. King’s Christian College

Craig Keilburger vs. Garth Webb

Milton vs. Oakville Trafalgar

Iroquois Ridge vs. Abbey Park

Tuesday, December 20

Frank Hayden vs. Abbey Park

Ste. Trinite vs. Acton

Wednesday, December 21

Oakville Trafalgar vs. King’s Christian College

Iroquois Ridge vs. White Oaks

Garth Webb vs. Nelson

Craig Keilburger vs. Blakelock

× OJHL N/W Division GP W L T OTL PTS GF GA PIM HOME AWAY Collingwood 30 25 4 0 1 51 133 69 432 12-1-0-0 13-3-0-1 Burlington 33 23 8 1 1 48 162 98 382 12-4-1-0 11-4-0-1 Milton 34 21 10 1 2 45 121 100 648 10-7-0-1 11-3-1-1 Georgetown 31 19 8 2 2 42 116 86 456 10-7-0-0 9-1-2-2 Pickering 34 19 14 1 0 39 105 94 574 7-7-1-0 12-7-0-0 Aurora 33 15 12 2 4 36 129 111 467 7-8-1-3 8-4-1-1 Stouffville 33 12 16 1 4 29 104 136 354 9-5-1-2 3-11-0-2 Markham 34 11 16 0 7 29 114 161 485 5-7-0-3 6-9-0-4 Oakville 31 9 21 0 1 19 75 132 655 6-12-0-0 3-9-0-1 Brantford 36 5 29 0 2 12 70 161 671 1-16-0-0 4-13-0-2

OJHL Results

Wednensday, December 14

Aurora 1 vs. Oakville 2

Saturday, December 17

Georgetown 4 vs. Oakville 1

OJHL Upcoming

Tuesday, December 20

Oakville vs. Burlington

Friday, December 23

Collingwood vs. Oakville