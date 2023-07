Oakville's weekly sports round-up July 17 to 23

× Expand Savannah Rohleder on Unsplash

Our weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

Blue Devils FC

Woman’s

Results

July 19th

Blue Devils FC 0 vs. Unionville Milliken SC 2

July 22nd

Blue Devils FC 0 vs. North Toronto Nitros 3

× League1 Women's Standings W L T PTS GF GA +/- NDC-Ontario 14 1 3 45 44 7 37 Vaughan Azzurri 14 2 2 44 49 14 35 North Toronto Nitros 12 4 2 38 47 14 33 Alliance United FC 10 3 5 35 34 13 21 Woodbridge Strikers 10 4 4 34 43 22 21 FC London 8 4 5 29 33 21 12 Simcoe County 8 6 4 28 32 21 11 Electric City FC 8 6 3 27 29 18 11 North Mississauga SC 7 5 6 27 26 24 2 BVB IA Waterloo 7 8 3 24 34 29 5 Blue Devils FC 7 8 3 24 23 29 -6 Guelph Union 7 8 3 24 25 33 -8 St. Catharines Roma 5 9 3 18 25 33 -8 Unionville Milliken SC 6 11 0 18 24 35 -11 Hamilton United 5 10 3 18 23 42 -19 Darby FC 4 10 4 16 16 40 -24 Tecumseh SC 4 12 2 14 22 43 -21 Burlington SC 3 12 2 11 14 42 -28 ProStars FC 0 16 1 1 15 78 -63 League1 Women's Standings

Men’s

Results:

July 21st

Blue Devils FC 1 vs. St. Catharines Roma 2

Upcoming:

July 30th

Blue Devils FC vs. Electric City FC

× League1 Men's Standings W L T PTS GF GA +/- Scrosoppi FC 13 2 0 39 38 14 24 Blue Devils FC 10 3 3 33 36 16 20 Simcoe County Rovers FC 10 4 1 31 42 20 22 Electric City FC 9 3 4 31 33 13 20 Guelph United 9 3 4 31 33 16 17 Vaughan Azzurri 9 2 3 30 34 15 19 North Toronto Nitros 9 4 3 30 41 25 16 Alliance United FC 8 3 5 29 36 17 19 Burlington SC 8 5 3 27 30 27 3 Sigma FC 7 5 3 24 33 28 5 Woodbridge Strikers 6 6 5 23 24 27 -3 Hamilton United 6 6 3 21 28 22 6 Windsor City FC 6 8 1 19 31 33 -2 ProStars FC 5 7 4 19 26 35 -9 FC London 4 6 5 17 20 24 -4 Darby FC 4 8 4 16 23 26 -3 St. Catharines Roma 4 9 2 14 21 35 -14 North Mississauga SC 3 8 4 13 16 27 -11 Master's FA 1 12 2 5 9 34 -25 Unionville Milliken S.C. 1 14 1 4 11 48 -37 BVB IA Waterloo 1 15 0 3 11 74 -63 League1 Men's Standings

Oakville Titans (U-18)

Results:

July 22nd

Oakville Titans 36 vs. Toronto Jr Argos 0

Upcoming:

July 29th

Oakville Titans vs. London Jr Mustangs

× West Division Standings G W L T P F A Hamilton Jr Tiger-Cats (U18) 7 7 0 0 14 241 62 Essex Ravens 7 6 1 0 12 198 87 Cambridge Lions (u18) 6 4 2 0 8 166 77 London Jr Mustangs (U18) 7 3 4 0 6 205 125 Burlington Stampeders 7 3 4 0 6 159 156 U18 Oakville Titans 7 3 4 0 6 131 147 Niagara Spears 7 3 4 0 6 116 171 West Division Standings

Oakville Crusaders

Marshall Team

Results:

July 22nd

Oakville Crusaders 66 vs. Toronto Nomads 6

Upcoming:

July 29th

Oakville Crusaders vs. Vaughan Yeomen

× Marshall Team Standings PLD W D L PF PA DIFF PTS Burlington Centaurs 9 6 0 3 323 164 159 32 Crusaders Rugby Club 9 6 0 3 309 211 98 31 Toronto Nomads 9 1 1 7 164 333 -169 11 Vaughan Yeomen 9 1 0 8 126 406 -280 5 Marshall Team Standings

Tru Women league

Results:

July 22nd

Oakville Crusaders 20 vs. Cobourg Saxons 0

Upcoming:

July 29th

Oakville Crusaders vs. Waterloo County 2XV

× Tru Women's League Standings PLD W D L PF PA DIFF PTS Brampton Beavers 8 5 0 3 295 104 191 26 Barrie RFC 7 5 0 2 259 115 144 26 Mississauga Blues 7 4 0 3 177 202 -25 19 Waterloo County 2XV 7 3 0 4 158 278 -120 17 Crusaders Rugby Club 7 3 0 4 211 248 -37 16 North Halton 7 1 0 6 177 350 -173 8 Tru Women's League Standings

Oakville A’s Sr. Baseball Team

Results:

July 17th

Oakville A’s 12 vs. Erindale Cardinals 9

Upcoming:

July 26th

Oakville A’s vs. Milton Red Sox

July 28th

Oakville A’s vs. Etobicoke Rangers

July 29th

Oakville A’s vs. Milton Red Sox

× Ken Johnson Division Record Win % GB Home Away RF RA Last 10 Streak Burlington Brants 11-5 .688 - 6-4 5-1 151 119 9-1 Lost 1 Milton Red Sox 7-9-1 .441 4 4-3-1 3-6 121 150 4-6 Won 1 Oakville A's 3-13-1 .206 8 3-6 0-7-1 115 205 3-7 Won 1 Ken Johnson Division

