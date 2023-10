Oakville's weekly sports round-up September 25 to October 1

× Expand Ben Hershey on Unsplash

Our weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

Oakville Blades

Results:

Septemeber 27th

Oakville Blades 4 vs. Haliburton County Huskies 3

September 28th

Oakville Blades 4 vs. Georgetown Raiders 2

Upcoming:

October 4th

Oakville Blades vs. Buffalo Jr. Sabres

October 6th

Oakville Blades vs. Burlington Cougars

October 7th

Oakville Blades vs. Leamington Flyers

× West Conference Standings GP W L T OTL PTS PCT GF GA DIFF PIM STK Collingwood Blues 11 10 1 0 0 20 0.909 63 17 46 156 4-0-0-0 Milton Menace 10 7 2 1 0 15 0.750 48 26 22 133 3-0-0-0 Leamington Flyers 10 5 3 2 0 12 0.600 31 33 -2 104 0-2-0-0 Oakville Blades 8 5 2 0 1 11 0.688 29 21 8 133 4-0-0-0 Buffalo Jr. Sabres 10 5 4 0 1 11 0.550 32 34 -2 179 0-1-0-0 Niagara Falls Canucks 9 5 4 0 0 10 0.556 30 35 -5 136 1-0-0-0 Georgetown Raiders 10 4 4 0 2 10 0.500 39 35 4 171 0-1-0-0 Toronto Patriots 8 4 3 0 1 9 0.563 24 24 0 105 2-0-0-0 Burlington Cougars 9 2 2 0 5 9 0.500 22 31 -9 127 0-2-5-0 Brantford 99ers 8 4 4 0 0 8 0.500 22 31 -9 87 0-1-0-0 Caledon Admirals 9 1 5 0 3 5 0.278 23 53 -30 127 0-5-3-0 Mississauga Chargers 10 1 8 0 1 3 0.150 23 61 -38 188 0-4-1-0 West Conference Standings

Oakville Hornets U22

Results:

September 29th

Oakville Hornets 5 vs. Southwest Wildcats 1

Septemeber 30th

Oakville Hornets 2 vs. Ridley College 1

HCAA

Varsity Boys Baseball

Results:

September 25th

St. Thomas Aquinas 9 vs. St. Ignatius of Loyola 6

St. Ignatius of Loyola 3 vs. Bishop Reding 4

September 27th

Quarter Finals

Assumption 4 vs. St. Thomas Aquinas 5

Holy Trinity 3 vs. Notre Dame 11

St. Ignatius of Loyola 7 vs. Bishop Reding 5

Upcoming:

October 2nd

Semi-finals

St. Thomas Aquinas vs. Christ the King

St. Ignatius of Loyola vs. Notre Dame

October 4th

Finals

× HCAA Varsity Boys Baseball GP W L T PTS RF RA STREAK Christ the King 6 6 0 0 12 57 11 W 6 Notre Dame 6 5 1 0 10 50 9 W 2 Bishop Reding 6 5 1 0 10 47 16 W 3 St. Thomas Aquinas 6 4 2 0 8 52 24 W 3 Assumption 6 3 3 0 6 29 33 L 1 Holy Trinity 6 2 4 0 4 23 44 L 2 St. Ignatius of Loyola 6 1 5 0 2 29 40 L 3 St. Francis Xavier 6 1 5 0 2 18 54 L 5 St. Kateri Tekakwitha 6 0 6 0 0 4 78 L 6 HCAA Varsity Boys Baseball Standings

Sr. Girls Basketball

Results:

September 26th

St. Francis Xavier 34 vs Holy Trinity 33

St. Ignatius of Loyola 38 vs. St. Thomas Aquinas 34

September 28th

Assumption 46 vs Holy Trinity 40

Upcoming:

October 3rd

Corpus Christi vs. Holy Trinity

St. Thomas Aquinas vs. St. Francis Xavier

Bishop Reding vs. St. Ignatius of Loyola

October 5th

St. Ignatius of Loyola vs. St. Francis Xavier

Assumption vs. St. Thomas Aquinas

× HCAA Sr. Girls Basketball GP W L PTS WIN % PF PA STREAK St. Ignatius of Loyola 3 3 0 6 1.000 143 90 W 3 Corpus Christi 3 3 0 6 1.000 124 89 W 3 St. Thomas Aquinas 3 2 1 4 0.667 125 97 W 2 Assumption 4 2 2 4 0.500 153 165 L 1 Notre Dame 3 1 2 2 0.333 106 109 L 2 Bishop Reding 3 1 2 2 0.333 100 119 L 2 St. Francis Xavier 4 1 3 2 0.250 119 173 L 3 Holy Trinity 3 0 3 0 0.000 95 123 L 3 HCAA Sr. Girls Basketball

Sr. Girls Field Hockey

Results:

September 26th

Christ the King 20 vs. St. Ignatius of Loyola 0

St. Thomas Aquinas 0 vs. Holy Trinity 3

September 28th

St. Kateri Tekakwitha 0 vs. St. Ignatius of Loyola 5

Holy Trinity 2 vs. Assumption 3

St. Thomas Aquinas 4 vs. St. Francis Xavier 0

Upcoming:

October 3rd

Holy Trinity vs. Bishop Reding

St. Ignatius of Loyola vs. Corpus Christi

Notre Dame vs. St. Thomas Aquinas

October 5th

St. Francis Xavier vs. Holy Trinity

St. Ignatius of Loyola vs. Notre Dame

Christ the King vs. St. Thomas Aquinas

× HCAA Sr. Girls Field Hockey GP W L T PTS GF GA STREAK Assumption 4 4 0 0 12 13 2 W 4 Christ the King 4 3 1 0 9 9 2 L 1 St. Thomas Aquinas 4 3 1 0 9 7 3 W 3 Corpus Christi 4 2 1 1 7 8 2 T 1 Bishop Reding 4 1 1 2 5 1 2 T 2 Holy Trinity 3 1 1 1 4 5 3 T 1 St. Ignatius of Loyola 4 1 2 1 4 5 4 T 1 Notre Dame 4 0 2 2 2 2 5 T 1 St. Francis Xavier 3 0 2 1 1 2 9 L 2 St. Kateri Tekakwitha 4 0 4 0 0 0 20 L 4 HCAA Sr. Girls Field Hockey

Sr. Boys Football

Results:

September 28th

St. Thomas Aquinas 7 vs. Corpus Christi 46

Holy Trinity 18 vs. Bishop Reding 10

September 29th

St. Ignatius of Loyola 0 vs. St. Francis Xavier 37

Upcoming:

October 4th

Assumption vs. Holy Trinity

Notre Dame vs. St. Thomas Aquinas

October 5th

Bishop Reding vs. St. Ignatius of Loyola

× HCAA Sr. Boys Football GP W L T PTS PF PA STREAK Corpus Christi 4 4 0 0 8 169 32 W 4 Holy Trinity 4 4 0 0 8 110 49 W 4 Assumption 4 2 2 0 4 93 76 L 1 St. Francis Xavier 4 2 2 0 4 66 67 L 1 St. Thomas Aquinas 4 2 2 0 4 46 79 W 1 Bishop Reding 3 1 2 0 2 29 43 L 2 St. Ignatius of Loyola 3 0 3 0 0 4 75 L 3 Notre Dame 4 0 4 0 0 41 137 L 4 HCAA Sr. Boys Football

Sr. Boys Volleyball

Results:

September 26th

Holy Trinity 1 vs. St. Francis Xavier 2

St. Thomas Aquinas 2 vs. St. Ignatius of Loyola 0

September 28th

Holy Trinity 2 vs. Assumption 0

Christ the King 0 vs. St. Thomas Aquinas 2

St. Ignatius of Loyola 2 vs. St. Kateri Tekakwitha 0

Upcoming:

October 3rd

Holy Trinity vs. Corpus Christi

St. Francis Xavier vs. St. Thomas Aquinas

St. Ignatius of Loyola vs. Bishop Reding

October 5th

St. Francis Xavier vs. St. Ignatius of Loyola

St. Thomas Aquinas vs. Assumption

× HCAA Sr. Boys Volleyball MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK Bishop Reding 4 4 0 0 8 8 0 200 101 W 4 St. Thomas Aquinas 3 3 0 0 6 6 1 162 126 W 3 Notre Dame 4 3 1 0 6 6 2 189 156 W 2 St. Francis Xavier 4 2 2 0 4 5 6 220 238 L 2 Christ the King 3 2 1 0 4 4 2 144 118 W 1 Holy Trinity 3 1 2 0 2 4 4 164 158 L 1 St. Ignatius of Loyola 4 2 2 0 4 4 4 158 168 W 1 Corpus Christi 4 1 3 0 2 3 7 196 234 L 1 Assumption 3 0 3 0 0 0 6 109 152 L 3 St. Kateri Tekakwitha 4 0 4 0 0 0 8 109 200 L 4 HCAA Sr. Boys Volleyball

HSSAA

Sr. Girls Basketball

Results:

September 25th

Iroquois Ridge H.S. 23 vs. King's Christian 49

Garth Webb 39 vs. M.M. Robinson 29

September 26th

Abbey Park H.S. 42 vs. Craig Kielburger 53

Oakville Trafalgar 24 vs. Elsie MacGill S.S. 47

Septemeber 27th

Frank Hayden S.S. 36 vs. Iroquois Ridge 23

Garth Webb 41 vs. T.A. Blakelock 29

Nelson High School 49 vs. Abbey Park 40

King's Christian 52 vs. Craig Kielburger 31

September 28th

White Oaks 30 vs. Milton D.H.S. 10

Burlington Central H.S. 27 vs. E.S. Gaétan Gervais 28

E.S. Sainte-Trinité 53 vs. Oakville Trafalgar 22

Upcoming:

October 2nd

King's Christian Collegiate vs. Garth Webb S.S.

Iroquois Ridge vs. T.A. Blakelock H.S.

October 3rd

Elsie MacGill vs. E.S. Gaétan Gervais

Aldershot vs. E.S. Sainte-Trinité

Oakville Trafalgar vs. White Oaks

October 4th

King's Christian vs. T.A. Blakelock

M.M. Robinson vs. Iroquois Ridge

Frank Hayden S.S. vs. Abbey Park H.S.

E.S. Gaétan Gervais vs. Oakville Trafalgar

Nelson vs. Garth Webb S.S.

October 5th

White Oaks vs. E.S. Sainte-Trinité

× Tier 1 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK King's Christian Collegiate 5 4 1 0 8 0.800 259 178 W 4 Nelson High School 5 4 1 0 8 0.800 255 184 W 1 M.M. Robinson H.S. 4 3 1 0 6 0.750 179 156 W 2 Craig Kielburger High School 4 3 1 0 6 0.750 168 164 W 1 Garth Webb S.S. 5 3 2 0 6 0.600 185 191 L 2 Frank Hayden S.S. 4 2 2 0 4 0.500 179 198 L 1 T.A. Blakelock H.S. 4 1 3 0 2 0.250 108 148 L 1 Abbey Park H.S. 4 0 4 0 0 0.000 166 198 L 4 Iroquois Ridge H.S. 5 0 5 0 0 0.000 119 201 L 5 Tier 2 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK Elsie MacGill S.S. 4 4 0 0 8 1.000 181 82 W 4 E.S. Sainte-Trinité 2 2 0 0 4 1.000 101 39 W 2 White Oaks High School 2 2 0 0 4 1.000 75 32 W 2 E.S. Gaétan Gervais 3 1 2 0 2 0.333 81 114 L 2 Burlington Central H.S. 3 1 2 0 2 0.333 77 97 L 1 Aldershot High School 3 1 2 0 2 0.333 66 108 W 1 Oakville Trafalgar H.S. 4 1 3 0 2 0.250 106 180 W 1 Milton D.H.S. 3 0 3 0 0 0.000 54 89 L 3 HSSAA Sr. Girls Basketball

Sr. Girls Field Hockey

Results:

September 25th

Georgetown D.H.S. 4 vs. King's Christian 0

Iroquois Ridge 1 vs. M.M. Robinson 2

Abbey Park 3 vs. Garth Webb 0

September 26th

T.A. Blakelock 0 v.s Oakville Trafalgar 3

September 27th

King's Christian 2 vs. Iroquois Ridge 1

Craig Kielburger 3 vs. T.A. Blakelock 0

Oakville Trafalgar 4 vs. Abbey Park 0

September 28th

Garth Webb 0 vs. Nelson 2

Upcoming:

October 2nd

Elsie MacGill S.S. vs. King's Christian Collegiate

Iroquois Ridge vs. Burlington Central H.S.

Oakville Trafalgar vs. Garth Webb S.S.

October 3rd

Frank Hayden S.S. vs. Abbey Park H.S.

Nelson vs. Oakville Trafalgar H.S.

October 4th

Iroquois Ridge vs. Georgetown D.H.S.

Garth Webb vs. Craig Kielburger

× Tier 1 MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK Garth Webb S.S. 5 5 0 0 10 10 0 252 192 W 5 Oakville Trafalgar H.S. 5 5 0 0 10 10 2 277 218 W 5 Georgetown D.H.S. 5 4 1 0 8 8 2 250 204 W 1 White Oaks High School 5 4 1 0 8 8 4 263 236 W 2 Nelson High School 6 4 2 0 8 9 6 312 302 L 1 Milton D.H.S. 5 2 3 0 4 6 6 258 246 W 1 Abbey Park H.S. 6 2 4 0 4 5 8 272 275 W 1 Craig Kielburger High School 6 2 4 0 4 5 10 295 319 L 4 T.A. Blakelock H.S. 5 1 4 0 2 4 9 244 281 L 1 Iroquois Ridge H.S. 6 1 5 0 2 3 11 245 311 L 2 Frank Hayden S.S. 6 0 6 0 0 2 12 236 320 L 6 Tier 2 MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK King's Christian Collegiate 4 4 0 0 8 8 0 201 157 W 4 Aldershot High School 3 2 1 0 4 4 2 143 132 W 1 E.S. Sainte-Trinité 4 2 2 0 4 4 4 188 166 L 1 Elsie MacGill S.S. 2 1 1 0 2 2 3 88 101 L 1 M.M. Robinson H.S. 3 1 2 0 2 3 4 141 149 L 1 Acton D.H.S. 4 1 3 0 2 2 6 166 188 L 1 Burlington Central H.S. 2 0 2 0 0 0 4 66 100 L 2 HSSAA Sr. Boys Volleyball

October 5th

T.A. Blakelock vs. Frank Hayden S.S.

Abbey Park vs. Craig Kielburger

× Tier 1 GP W L T PTS GF GA STREAK Oakville Trafalgar H.S. 6 5 0 1 11 20 1 W 5 Craig Kielburger High School 6 5 0 1 11 18 3 W 5 Nelson High School 5 3 2 0 6 8 6 L 2 Frank Hayden S.S. 5 2 3 0 4 6 6 W 1 Abbey Park H.S. 5 2 3 0 4 4 12 L 1 T.A. Blakelock H.S. 5 1 4 0 2 4 8 L 3 Garth Webb S.S. 6 0 6 0 0 0 24 L 6 Tier 2 GP W L T PTS GF GA STREAK M.M. Robinson H.S. 3 3 0 0 6 11 2 W 3 Georgetown D.H.S. 4 3 1 0 6 9 1 W 2 Aldershot High School 3 2 1 0 4 8 1 W 1 King's Christian Collegiate 3 2 1 0 4 4 5 W 2 Burlington Central H.S. 4 2 2 0 4 4 5 L 1 Elsie MacGill S.S. 3 0 3 0 0 0 14 L 3 Iroquois Ridge H.S. 4 0 4 0 0 2 10 L 4 HSSAA Sr. Girls Field Hockey

Sr. Boys Football

Results:

September 26th

Garth Webb 14 vs. Milton 0

September 28th

Abbey Park 14 vs. Craig Kielburger 26

Iroquois Ridge 39 vs. Frank Hayden 7

Nelson 34 vs. Georgetown 16

× Tier 1 GP W L T PTS GF GA STREAK Nelson High School 2 2 0 0 4 88 16 W 2 Iroquois Ridge H.S. 2 1 0 1 3 59 27 W 1 Craig Kielburger High School 2 1 1 0 2 38 30 W 1 Georgetown D.H.S. 2 1 1 0 2 32 46 L 1 Abbey Park H.S. 2 0 1 1 1 34 46 L 1 Frank Hayden S.S. 2 0 2 0 0 7 93 L 2 Tier 2 - Richardson GP W L T PTS GF GA STREAK M.M. Robinson H.S. 2 2 0 0 4 37 0 W 2 Garth Webb S.S. 1 1 0 0 2 14 0 W 1 Milton D.H.S. 2 1 1 0 2 43 23 W 1 Aldershot High School 1 0 1 0 0 0 16 L 1 Burlington Central H.S. 2 0 2 0 0 9 64 L 2 HSSAA Sr. Boys Football

Sr. Boys Volleyball

Results:

September 25th

Craig Kielburger 0 vs. Abbey Park 2

T.A Blakelock 0 vs. Georgetown 2

Garth Webb 2 vs.White Oaks 0

Iroquois Ridge 0 vs. Oakville Trafalgar 2

September 26th

Acton D.H.S. 0 vs. E.S. Sainte-Trinité 2

September 27th

Iroquois Ridge 2 vs. Frank Hayden 1

Georgetown 0 vs. Oakville Trafalgar 2

T.A. Blakelock 0 vs. Garth Webb 2

Abbey Park 1 vs. Nelson 2

King's Christian 2 vs. Burlington Central H.S. 0

Septemeber 28th

Acton D.H.S. 0 vs. King's Christian 2

M.M. Robinson 2 vs. E.S. Sainte-Trinité 0

Upcoming:

October 2nd

T.A. Blakelock vs. Iroquois Ridge H.S.

Milton D.H.S vs. Garth Webb S.S.

White Oaks vs. Abbey Park H.S.

Frank Hayden S.S. vs. Oakville Trafalgar

October 3rd

E.S. Sainte-Trinité vs. Aldershot High School

M.M. Robinson vs. King's Christian

October 4th

Iroquois Ridge vs. Milton D.H.S.

White Oaks vs. T.A. Blakelock H.S.

Oakville Trafalgar vs. Nelson

October 5th

Abbey Park vs. Frank Hayden S.S.

E.S. Sainte-Trinité vs. King's Christian Collegiate