Oakville's weekly sports round-up September 4 to 10

Oakville Blades

Results:

September 8th

Oakville Blades 1 vs. Burlington Cougars 3

September 9th

Oakville Blades 2 vs. Buffalo Jr. Sabres 3

Upcoming:

September 15th

Oakville Blades vs. Brantford 99ers

September 16th

Oakville Blades vs. Markham Royals

× West Conference Standings GP W L T OTL PTS PCT GF GA DIFF PIM STK Collingwood Blues 3 3 0 0 0 6 1.000 20 5 15 44 3-0-0-0 Leamington Flyers 3 2 0 1 0 5 0.833 13 8 5 44 2-0-0-0 Georgetown Raiders 2 1 0 0 1 3 0.750 7 5 2 41 1-0-1-0 Caledon Admirals 2 1 0 0 1 3 0.750 5 4 1 38 1-0-1-0 Burlington Cougars 1 1 0 0 0 2 1.000 3 1 2 22 1-0-0-0 Milton Menace 2 1 1 0 0 2 0.500 4 5 -1 31 1-0-0-0 Toronto Patriots 2 1 1 0 0 2 0.500 6 7 -1 26 1-0-0-0 Buffalo Jr. Sabres 2 1 1 0 0 2 0.500 6 9 -3 24 1-0-0-0 Brantford 99ers 3 1 2 0 0 2 0.333 7 15 -8 31 0-1-0-0 Oakville Blades 2 0 1 0 1 1 0.250 3 6 -3 36 0-1-1-0 Niagara Falls Canucks 2 0 2 0 0 0 0.000 1 5 -4 8 0-2-0-0 Mississauga Chargers 1 0 1 0 0 0 0.000 3 9 -6 16 0-1-0-0 West Conference Standings

Crusaders Rugby Club 2XV

Results:

Gee Gage Cup

September 9th

Oakville Crusaders 33 vs. Bay Street Pigs 36

× 2023 Gee Gage Cup Standings PLD W D L PF PA DIFF TF TA TD PTS Balmy Beach Marshall 2XV 1 1 0 0 40 12 28 6 2 4 5 Bay Street Pigs 1XV 1 1 0 0 36 33 3 0 0 0 4 Crusaders Rugby Club 2XV 1 0 0 1 33 36 -3 0 0 0 1 Toronto Buccaneers 1XV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Toronto Scottish 2XV 1 0 0 1 12 40 -28 2 6 -4 0 Gee Gage Cup Standings

Crusaders Rugby Club 1XV

Results:

September 9th

Oakville Crusaders 21 vs. Waterloo County 1XV 23

Upcoming:

September 16th

Oakville Crusaders vs. Aurora Barbarians 1XV