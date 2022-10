Oakville sports round-up October 17 to 23rd

× Expand Sandro Schuh on Unsplash

This Week's Local Sports Round-Up or October 16 - October 22

Our new weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

HCAA Sr. Boys Football

× HCAA Sr. Boys FB GP W L T PTS PF PA Streak Corpus Christie 5 5 0 0 10 188 45 W5 Holy Trinity 5 4 1 0 8 108 39 L1 St. Francis Xavier 5 4 1 0 8 101 26 W2 Bishop Redding 5 3 2 0 6 76 65 W3 Notre Dame 5 2 3 0 4 64 104 L3 Aquinas 6 2 4 0 4 93 126 L2 Assumption 5 1 4 0 2 71 141 L1 Loyola 5 1 4 0 2 64 123 L1 Christ the King 5 1 4 0 2 48 144 W1

HCAA SR Boys Football Results

Aquinas 15 vs Christ the King 20

Holy Trinity 10 vs Corpus Christi 23

Loyola 0 vs Bishop Redding 14

This week

Loyal vs Assumption

Bishop Redding vs Holy Trinity

HSSAA Sr Boys Football

× HSSAA Tier 1 GP W L T PTS PF PA Streak Nelson 5 4 1 0 8 174 42 W4 Iroquois Ridge 5 3 2 0 6 121 71 L2 Garth Webb 5 2 3 0 4 37 138 L1 Oakville Trafalgar 5 1 4 0 2 47 146 W1

× HSSAA Tier 2 Richardson Division GP W L PTS PF PA Streak Georgetown 5 5 0 10 133 37 W5 Craig Kielburger 5 3 2 6 130 64 W2 Milton DHS 5 1 4 2 39 80 L4 HSAA Tier 2 Volpe Division Abbey Park HS 5 5 0 10 138 66 W5 MM. Robinson 5 1 4 2 37 124 L2 Burlington Central 5 0 5 0 39 145 L5

HSSAA SR Boys Football Results

Nelson 42 vs Oakville Trafalgar 0

Burlington Central 14 vs Abbey Park 33

Garth Webb 7 vs Oakville Trafalgar 33

Iroquois Ridge 10 vs Nelson 11

This Week

October 27th

Garth Webb vs Nelson

October 28th

Oakville Trafalgar vs Iroquois Ridge

Georgetown vs Abbey Park

HCAA Sr Girls Basketball

HCAA Sr Girls Basketball Results

Holy Trinity 36 vs Corpus Christi 25

St.FX 32 vs Aquinas 53

Loyola 49 vs Bishop Reding 38

This Week

October 24th

Christ the King vs Holy Trinity

St.FX vs Loyola

Aquinas vs Assumption

October 26th

Loyola vs Notre Dame

October 27th

Aquinas vs Holy Trinity

HSAA Sr. Girls Basketball

× HSSAA G BB Tier 1 GP W L PTS PF PA Streak King’s Christian College 8 8 0 14 434 258 W8 Nelson 8 6 2 10 369 251 W1 Garth Webb 8 6 2 8 333 264 W4 MM Robinson 8 6 2 8 299 219 W2 Iroquois Ridge 8 5 3 6 299 267 W3 Blakelock 8 4 4 6 315 248 W1 Frank Hayden 9 4 5 6 320 283 L1 Georgetown 9 4 5 6 265 303 L2 Craig Kielburger 8 2 6 4 255 313 L3 Abbey Park 8 0 8 0 209 498 L8 Oakville Trafalgar 8 0 8 0 142 336 L8 HSSAA G BB Tier 2 White Oaks 8 8 0 12 299 210 W8 Sainte Trinite 8 7 1 10 337 230 W7 Milton DHS 8 4 4 6 213 231 L1 Aldershot 8 3 5 4 240 257 W1 Burlington Central 8 1 7 2 263 325 L4 Gaetan Gervais 8 1 7 2 228 327 L2

HSSAA Sr Girls Basketball Results

Blakelock 38 vs Iroquois Ridge 39

Oakville Trafalgar 19 vs Georgetown 31

Garth Webb 59 vs Abbey Park 35

Ste. Trinite 64 vs Burlington Central 51

White Oaks 38 vs Gaetan Gervais 27

Iroquois Ridge 45 vs Frank Hayden 37

MM Robinson 60 vs Abbey Park 19

Garth Webb 47 vs Georgetown 29

Blakelock 42 vs Oakville Trafalgar 22

White Oaks 30 vs Milton 19

Ste. Trinite 44 vs Gaetan Gervais 29

This week

October 24th

Craig Keilburger vs Blakelock

Georgetown vs Abbey Park

Garth Webb vs Nelson

Oakville Trafalgar vs Iroquois Ridge

October 25th

Gaetan Gervais vs Aldershot

White Oaks vs Ste Trinite

October 26th

Nelson vs Blakelock

Oakville Trafalgar vs Abbey Park

Garth Webb vs Iroquois Ridge

October 27th

Ste Trinite vs Aldershot

Burlington Central vs White Oaks

Milton vs Gaetan Gervais

HCAA Sr Girls Field Hockey

× HCAA Field HKY GP W L T PTS GF GA Streak Assumption 8 8 0 0 16 40 3 W8 Aquinas 8 6 1 1 13 24 8 W3 Christ the King 8 5 1 2 12 15 4 T1 Notre Dame 8 5 3 0 10 18 11 W1 Bishop Redding 8 3 3 2 8 13 11 T1 Holy Trinity 8 2 4 2 6 13 11 L1 Loyola 8 1 5 2 4 5 22 L3 Corpus Christi 8 0 6 2 2 3 20 L1 St. Francis Xavier 8 0 7 1 1 0 41 L1

HCAA Field Hockey Results

Aquinas 3 vs Loyola 0

Bishop Redding 1 vs Holy Trinity 1

Loyola 0 vs Assumption 8

Loyola 1 vs Bishop Redding 2

Assumption 3 vs Holy Trinity 1

St.FX 1 vs Aquinas 0

HSSAA Sr Girls Field Hockey

× HSSAA G Field Hockey Tier 1 GP W L T PTS GF GA Streak Blakelock 8 7 0 1 15 20 5 W1 Oakville Trafalgar 8 6 0 2 14 27 7 W1 Craig Kielburger 8 5 2 1 11 13 7 W4 Frank Hayden 8 5 3 0 10 19 7 L1 Nelson 8 3 2 3 9 16 9 T1 Abbey Park 8 3 4 1 7 8 8 W1 Garth Webb 8 2 6 0 4 9 21 L1 Kings Christian 8 1 7 0 2 5 20 L5 Iroquois Ridge 8 0 8 0 0 1 34 L8 HSSAA G Field Hockey Tier 2 Georgetown 6 4 1 0 8 13 2 W4 MM. Robinson 6 4 2 0 6 11 3 L1 Burlington Central 6 4 2 0 4 4 3 W1 White Oaks 6 0 4 0 0 0 20 L4

HSSAA Sr Girls Field Hockey Results

Abbey Park 1 vs Kings Christian o

Georgetown 8 vs White Oaks 0

Frank Hayden 1 vs Blakelock 2

Craig Keilburger 0 vs Oakville Trafalgar 1

Burlington Central 5 vs White Oaks 0

Oakville Trafalgar 2 vs Blakelock 0

This Week

October 25th

Oakville Trafalgar vs HCAA Champion

HCAA Sr Boys Volleyball Results

× HCAA SR B VBall MP W L PTS SW SL PW PL Streak Bishop Redding 7 7 0 14 14 1 363 243 W7 Corpus Christi 7 6 1 12 12 5 309 290 L1 Holy Trinity 6 4 2 8 10 4 314 290 W1 Christ the King 6 3 3 6 7 7 293 283 W2 St. Francis Xavier 6 3 3 6 6 7 284 285 W1 Notre Dame 6 2 4 4 6 8 247 262 W1 Aquinas 6 2 4 4 4 8 142 187 W1 Assumption 6 1 5 2 2 11 135 200 L4 Loyola 6 0 6 0 2 12 161 208 L6

HCAA Sr. Boys Volleyball Results

Corpus Christi 2 (25,21,15) vs Holy Trinity 1 (16,25,13)

Aquinas 2 (25,25) St.FX 0 (21,16)

Bishop Redding 2 (25,25) Loyola 0 (11,19)

Loyola 0 (17, 24) Holy Trinity 2 (25,26)

This Week

October 24

Holy Trinity vs Christ the King

Loyola vs St.FX

Assumption vs Aquinas

October 26

Notre Dame vs Loyola

Holy Trinity vs. Aquinas

HSSAA Sr. Boys Volleyball

× TIER 1 MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK OAKVILLE TRAFALGAR 9 9 0 0 18 18 2 468 285 W9 GARTH WEBB 9 8 1 0 17 17 2 459 315 W4 IROQUOIS RIDGE 9 7 2 0 16 16 7 500 432 W4 GEORGETOWN 9 7 2 0 15 15 5 456 357 L2 MM ROBINSON 9 6 3 0 12 12 7 433 408 W3 FRANK HAYDEN 9 4 5 0 9 9 11 406 415 L1 MILTON 9 4 5 0 8 8 10 382 411 L1 NELSON 9 3 6 0 7 7 13 379 435 W1 BLAKELOCK 9 2 7 0 5 5 16 333 472 L4 CRAIG KEILBURGER 9 2 7 0 4 4 16 346 475 L3 ABBEY PARK 9 1 8 0 6 6 16 415 468 L2 WHITE OAKS 9 1 8 0 4 4 16 355 459 W1 TIER 2 KINGS CHRISTIAN 7 5 0 0 10 10 0 351 192 W7 ALDERSHOT 7 5 1 0 10 10 3 317 254 L1 ACTON 7 2 3 0 4 5 6 327 276 W2 SAINTE TRINITE 7 2 4 0 4 4 8 272 296 L1 GAETAN GERVAIS 8 0 6 0 0 0 12 151 400 L8

HSSAA Sr. Boys Volleyball Results

Abbey Park 0 (10,10) vs Garth Webb 2 (25, 25)

Iroquois Ridge 2 (19,25,15) vs Blakelock 1 (25,15,6)

Milton 2 (25,25) vs White Oaks 0 (21,21)

Georgetown 1 (25,19,9) vs Oakville Trafalgar 2 (23,25,15)

Gaetan Gervais 0 (15,7) vs Acton 2 (25,25)

Frank Hayden 1 (24,25,12) vs Iroquois Ridge 2 (26,15,15)

White Oaks 2 (25,25) Craig Kielburger 0 (20,21)

Abbey Park 0 (7,20) vs MM Robinson 2 (25,25)

Georgetown 0 (18,22) vs Garth Webb 2 (25,25)

Oakville Trafalgar 2 (25,25) vs Blakelock 0 (12,15)

Gaetan Gervais 0 (5,11) vs King’s Christian 2 (25,25)

Acton 2 (25,25) vs Ste Trinite 0 (13,21)

This Week

October 24th

Abbey Park vs Georgetown

Blakelock vs Craig Kielburger

MM Robinson vs White Oaks

Ste. Trinite vs Aldershot

Nelson vs Garth Webb

Iroquois Ridge vs Oakville Trafalgar

Frank Hayden vs White Oaks

Nelson vs Blakelock

Abbey Park vs Oakville Trafalgar

Iroquois Ridge vs Garth Webb

OJHL North West Division

× OJHL N/W Division GP W L T OTL PTS GF GA PIM HOME AWAY Milton 14 13 0 0 1 27 68 39 317 5-0-0-1 8-0-0-0 Collingwood 13 12 1 0 0 24 66 28 172 9-0-0-0 3-1-0-0 Burlington 16 11 4 1 0 23 83 53 170 4-3-1-0 7-1-0-0 Georgetown 15 8 5 1 1 18 52 50 221 5-4-0-0 3-1-1-1 Aurora 16 7 6 0 3 17 71 62 217 2-3-0-3 5-3-0-0 Stouffville 16 7 6 1 2 17 60 66 180 5-2-1-0 2-4-0-2 Pickering 15 7 8 0 0 14 41 49 233 3-3-0-0 4-5-0-0 Markham 15 5 6 0 4 14 56 82 191 2-3-0-3 3-3-0-1 Brantford 16 3 11 0 2 8 33 77 426 0-4-0-0 3-7-0-2 Oakville 15 3 11 0 1 7 35 70 334 1-7-0-0 2-4-0-1

OJHL Results

Oakville 1 - Georgetown 2