Oakville weekend sports round-up November 28th to December 4th

All the scores and standings from Oakville's sporting scene for the week ending Dec. 4.

HCAA Boy's Hockey

× Varsity Boys Hockey GP W L T PTS GF GA Streak Holy Trinity 2 2 0 0 4 8 3 W2 Christ the King 2 1 0 0 3 10 4 W1 Loyola 2 1 0 1 3 8 6 W1 Bishop Reding 1 1 0 1 2 13 0 W1 Notre Dame 2 1 1 0 2 5 4 L1 Aquinas 0 0 0 0 0 0 0 - Corpus Christy 1 0 1 0 0 0 4 L1 St. Francis Xavier 2 0 2 0 0 3 17 L2 Assumption 2 0 2 0 0 0 9 L2 HCAA Boy's Basketball

HCAA Boy's Hockey Results

November 28th

Corpus Christi 0 vs. Holy Trinity 4

Loyola 4 vs Notre Dame 2

Upcoming

December 6th

Corpus Christi vs. Aquinas

December 7th

Holy Trinity vs. Notre Dame

Loyola vs. Aquinas

HSSAA Boy's Hockey

× HSSAA Varsity Boys Hockey GP W L OTW SOW OTL T PTS GF GA Streak Craig Keilburger 1 1 0 0 0 0 0 3 7 0 W1 Frank Hayden 1 1 0 0 0 0 0 3 7 2 W1 Iroquois Ridge 1 1 0 0 0 0 0 3 6 3 W1 Nelson 1 1 0 0 0 0 0 3 5 0 W1 Garth Webb 1 1 0 0 0 0 0 3 5 1 W1 Georgetown 1 1 0 0 0 0 0 3 3 0 W1 Blakelock 1 0 1 0 0 1 0 3 3 6 L1 Oakville Trafalgar 1 0 1 0 0 1 0 2 2 7 L1 MM Robinson 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 L1 Milton 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 L1 Aldershot 2 0 2 0 0 2 0 0 0 12 L2 HSSAA Boy's Basketball

HSSAA Boy's Hockey Results

November 30th

Iroquios Ridge 6 vs. Blakelock 3

December 1

Oakville Trafalgar 2 vs. Frank Hayden 7

Upcoming

December 5

Georgetown vs. Iroquois Ridge

December 6

Blakelock vs. Oakville Trafalgar

December 7

Garth Webb vs. Iroquois Ridge

December 8

Georgetown vs. Blakelock

Aldershot vs. Oakville Trafalgar

HCAA Girl's Hockey

× HCAA Senior Girls Hockey GP W L T PTS GF GA Streak Notrea Dame 3 3 0 0 6 17 3 W3 Bishop Redding 2 2 0 0 4 11 2 W2 Christ the King 2 2 0 0 4 8 0 W2 Corpus Christi 2 1 0 1 2 7 7 W1 Holy Trinity 2 0 1 1 1 2 8 L1 Aquinas 3 0 2 0 1 1 8 L2 Loyola 2 0 2 0 0 1 11 L2 Assumption 2 0 2 0 0 0 8 L2

HCAA Girl's Hockey Results

November 29th

Christ the King 5 vs. Loyola 0

Corpus Christi 5 vs. Aquinas 1

Notre Dame 8 vs. Holy Trinity 2

December 1

Aquinas 0 vs. Notre Dame 3

Upcoming

December 6

Assumption vs Holy Trinity

Loyola vs Corpus Christi

HSSAA Girl's Hockey

× Senior Girls Hockey GP W OTW SOW L OTL SOL T PTS GF GA Streak Oakville Trafalgar 2 2 0 0 0 0 0 0 6 10 2 W2 Georgetown 2 2 0 0 0 0 0 0 6 5 2 W2 Aldershot 2 1 0 0 0 1 0 0 4 11 5 L1 Nelson 1 1 0 0 0 0 0 0 3 4 2 W1 Garth Webb 1 1 0 0 0 0 0 0 3 3 1 W1 Abbey Park 2 1 0 0 1 0 0 0 3 8 6 L1 Frank Hayden 2 0 1 0 1 0 0 0 2 5 6 L1 Iroquois Ridge 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 9 L1 Blakelock 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 6 L1 MM. Robinson 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 5 L2 Milton 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 8 L2

HSAA Girl's Hockey Results

November 28th

Aldershot 9 vs. Iroquois Ridge 2

November 29th

Oakville Trafalgar 5 vs. Milton 0

Blakelock 1 vs. Abbey Park 6

November 30th

Abbey Park 2 vs. Oakville Trafalgar 5

December 6th

Milton 1 vs. Garth Webb 3

Upcoming

December 5th

Oakville Trafalgar vs. Nelson

Garth Webb vs. Georgetown

December 6th

Iroquois Ridge vs. Frank Hayden

Milton vs. Blakelock

December 7th

Iroquois Ridge vs. Garth Webb

Blakelock vs. Georgetown

December 9th

Oakville Trafalgar vs. Aldershot

Nelson vs. Abbey Park

HCAA Boy's Basketball

× HCAA Sr. Boys Basketball GP W L PTS PF PA Streak East Bishop Reding 2 2 0 4 119 91 W2 Holy Trinity 2 2 0 4 111 95 W2 St. Francis Xavier 3 2 1 4 190 161 L1 Christ The King 2 0 2 0 98 120 L2 Loyola 3 0 3 0 134 202 L3 West Aquinas 2 2 0 4 0 0 W2 Corpus Christi 2 1 1 2 0 0 W1 Assumption 2 1 1 2 0 0 L1 Notre Dame 2 0 2 0 0 0 L2

HCAA Boy's Basketball Results

November 29

Loyola 44 vs. Holy Trinity 59

Notre Dame 38 vs. Aquinas 75

December 1

St. FX 46 vs. Aquinas 67

Loyola 50 vs. Corpus Christi 65

Assumption 51 vs. Holy Trinity 52

Upcoming

December 6

Aquinas vs. Corpus Christi

Bishop Reding vs. Loyola

December 8

Christ the King vs. Loyola

HSSAA Boy's Basketball

× HSSAA SR Boys Basketball GP W L PTS PF PA Streak Garth Webb 2 2 0 4 133 106 W2 Nelson 2 2 0 4 119 62 W2 Iroquois Ridge 1 1 0 2 58 51 W1 King’s Christian College 2 1 1 2 114 112 L1 Frank Hayden 2 1 1 2 113 101 W1 Milton 2 1 1 2 113 119 L1 Craig Keilburger 2 1 1 2 112 102 W1 Oakville Trafalgar 2 1 1 2 111 116 L1 Georgetown 1 0 1 0 23 48 L1 Abbey Park 2 0 2 0 95 131 L2 Blakelock 2 0 2 0 95 138 L2

× HSSAA Sr. Boys Basketball Tier2 GP W L T PTS PF PA Streak Burlington Central 2 2 0 0 4 111 54 W2 White Oaks 2 2 0 0 4 105 58 W2 Aldershot 2 1 1 0 2 95 75 W1 Ste.Trinite 2 1 1 0 2 72 72 L1 MM. Robinson 2 0 2 0 0 63 93 L2 Gaetan Gervais 2 0 2 0 0 38 132 L2

HSSAA Boy's Basketball Results

November 28th

Milton 60 vs. Abbey Park 56

Oakville Trafalgar 80 vs. Blakelock 56

November 29th

White Oak 44 vs. Aldershot 38

MM. Robinson 32 vs. Ste. Trinite 36

November 30th

Burlington Central 71 vs. Gaetan Gervais 18

Frank Hayden 60 vs. Oakville Trafalgar 31

King’s Christian 51 vs. Iroquois Ridge 58

Garth Webb 63 vs. Milton 53

Blakelock 39 vs. Craig Keilburger 58

Nelson 71 vs. Abbey Park 39

December 1

Gaetan Gervais 20 vs. White Oaks 61

Ste. Trinite 36 vs. Burlington Central 40

Upcoming

December 5th

King’s Christian vs. Garth Webb

Blakelock vs. Iroquois Ridge

Craig Keilburger vs. Oakville Trafalgar

December 6th

MM. Robinson vs. Gaetan Gervais

White Oaks vs. Burlington Central

December 7th

Abbey Park vs. Garth Webb

Craig Keilburger vs. Iroquois Ridge

Kings Christian vs. Oakville Trafalgar

Blakelock vs. Georgetown

December 8th

Gaetan Gervais vs. Aldershot

Abbey Park vs. Frank Hayden

White Oaks vs. Ste. Trinite

HCAA Girl's Volleyball

× HCAA Girls Volleyball MP W L T PTS SW SL PW PL Streak Assumption 1 1 0 0 2 2 0 0 0 W1 Corpus Christi 1 1 0 0 2 2 0 50 18 W1 Notre Dame 1 1 0 0 2 2 0 50 36 W1 Aquinas 1 1 0 0 2 2 0 50 18 W1 Christ the King 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bishop Reding 1 0 1 0 0 0 2 36 50 L1 Holy Trinity 1 0 1 0 0 0 2 0 0 L1 St. Francis Xavier 1 0 1 0 0 0 2 18 50 L1 Loyola 1 0 1 0 0 0 2 18 50 L1

HCAA Girl's Volleyball Results

December 1

Aquinas 2 (25, 25) vs St.FX 0 (9,9)

Corpus Christi 2 (25,25) vs. Loyola 0 (8,10)

Holy Trinity 0 vs. Assumption 2

Upcoming

December 8

Holy Trinity vs. Christ the King

HSAA Girl's Volleyball

× HSSAA G Volleyball T1 GP W L T PTS SW SL PW PL Streak Milton 2 2 0 0 4 4 0 102 83 W2 Craig Keilburger 2 2 0 0 4 4 0 103 84 W2 Oakville Trafalgar 2 2 0 0 4 4 1 111 85 W2 Blakelock 1 1 0 0 2 2 0 50 32 W1 Nelson 1 1 0 0 2 2 1 63 50 W1 King’s Christian 2 1 1 0 2 3 2 100 98 L1 Abbey Park 2 1 1 0 2 3 2 107 81 W1 Georgetown 2 1 1 0 0 2 2 89 81 L1 Iroquois Ridge 2 1 1 0 2 2 2 92 83 W1 White Oaks 2 0 2 0 0 0 2 63 100 L2 Frank Hayden 2 0 2 0 0 0 4 86 105 L2 MM. Robinson 2 0 2 0 0 0 4 51 100 L2 Garth Webb 2 0 2 0 0 0 4 65 100 L2

× HSSAA G Volleyball T2 MP W L T PTS SW SL PW PL Streak Acton 2 2 0 0 4 4 1 109 82 W2 Aldershot 2 1 1 0 2 3 2 106 98 W1 Burlington Central 2 1 1 0 2 2 2 89 75 L1 Ste. Trinite 1 0 1 0 0 0 2 26 50 L1 Gaetan Gervais 1 0 1 0 0 0 2 25 50 L1

HSSAA Girl's Volleyball Results

November 28th

Craig Keilburger 2 (25,25) vs. Iroquois Ridge 0 (21,21)

Abbey Park 1 (25,20,12) vs Oakville Trafalgar 2 (21,25,15)

King’s Christian 2 (25,25) vs. White Oaks 0 (14,21)

November 29th

Gaetan Gervais 0 (18,7) vs. Burlington Central 2 (25,25)

Garth Webb 0 (8,24) vs Blakelock 2 (25,25)

Iroquois Ridge 2 (25,25) vs. Garth Webb 0 (18,15)

King’s Christian 1 (25,13,12) Nelson 2 (23,25,15)

Oakville Trafalgar 2 (25,25) White Oaks 0 (15,13)

Abbey Park 2 (25,25) vs. MM.Robinson 0 (10,10)

December 1

Acton 2 (25,25) Ste. Trinite 0 (11,15)

Upcoming

December 5th

Kings’s Christian vs. Frank Hayden

Garth Webb vs. White Oaks

Iroquois Ridge vs. MM. Robinson

Oakville Trafalgar vs. Blakelock

December 6th

Gaetan Gervais vs Acton

Aldershot vs. Ste. Trinite

December 7th

Iroquois Ridge vs. King’s Christian

Milton vs. White Oaks

Abbey Park vs. Nelson

Frank Hayden vs. Blakelock

Garth Webb vs. MM. Robinson

Craig Keilburger vs. Oakville Trafalgar

Georgetown vs. Iroquois Ridge

King’s Christian vs. Milton

White Oaks vs. Abbey Park

Nelson vs. Blakelock

Frank Hayden vs. Garth Webb

Oakville Trafalgar vs. Georgetown

Milton vs. Iroquois Ridge

White Oaks vs. Nelson

Abbey Park vs King’s Christian

MM. Robinson vs. Blakelock

Frank Hayden vs. Oakville Trafalgar

December 8th

Ste. Trinite vs. Gaetan Gervais

OJHL

× OJHL N/W Division GP W L T OTL PTS GF GA PIM HOME AWAY Collingwood 22 22 3 0 1 45 120 61 360 11-1-0-0 11-2-0-1 Milton 26 19 6 1 2 41 107 79 527 9-5-1-0 10-1-1-1 Burlington 24 19 8 1 1 40 148 92 326 9-4-0-1 10-4-0-1 Georgetown 25 17 6 2 1 37 100 74 399 10-5-0-0 7-1-2-1 Pickering 22 15 12 1 0 31 82 84 480 6-5-1-0 9-7-0-0 Aurora 25 13 11 2 3 31 118 100 413 5-7-1-3 8-4-1-0 Markham 26 10 12 0 7 27 103 141 435 8-4-1-2 2-11-0-2 Stouffville 24 10 15 1 4 25 97 128 320 4-4-0-3 3-6-0-4 Oakville 22 8 18 0 1 17 68 119 552 5-11-0-0 3-7-0-1 Brantford 28 4 25 0 2 10 61 145 613 1-14-0-0 3-11-0-2

OJHL Results

November 27

Oakville 4 vs. St. Michaels 3

December 02

Oakville 0 vs. Burlington 4

December 03

Oakville 2 vs. Collingwood 7

Upcoming

December 09

Oakville vs. Milton

December 10

Oakville vs. Aurora