Oakville weekend sports round-up October 31st - November 6th

All the scores and standings from Oakville's sporting scene for the week ending Nov. 6.

Did we miss anyone?

Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

× HCAA Sr. Boys FB GP W L T PTS PF PA Streak Corpus Christie 6 6 0 0 12 220 45 W6 Holy Trinity 6 5 1 0 10 131 39 W1 St. Francis Xavier 6 4 2 0 8 101 58 L1 Notre Dame 6 3 3 0 6 88 110 W1 Bishop Redding 6 3 3 0 6 76 88 L1 Aquinas 6 2 4 0 4 93 126 L2 Loyola 6 2 4 0 4 82 137 W1 Assumption 6 1 5 0 2 85 159 L2 Christ the King 6 1 5 0 2 54 168 L1

HCAA Sr. Boys Football Results

November 2nd

St.FX 9 vs Holy Trinity 10 T1 Semi-Final

Bishop Reding 6 vs Corpus Christi 31 T1 Semi-Final

Christ the King 8 vs Notre Dame 34 T2 Semi-Final

Assumption 23 vs Aquinas 22 T2 Semi-Final

November 9th

Holy Trinity vs Corpus Christi T1 Final

November 10th

Loyola vs Notre Dame T2 Final

× HSSAA Tier 1 GP W L T PTS PF PA Streak Nelson 6 5 1 0 10 215 49 W5 Iroquois Ridge 6 4 2 0 8 131 81 W1 Garth Webb 6 2 4 0 4 51 179 L2 Oakville Trafalgar 6 1 5 0 2 90 178 L1

× HSSAA Tier 2 Richardson Division GP W L PTS PF PA Streak Georgetown 7 7 0 14 169 43 W7 Craig Kielburger 7 4 3 8 144 93 L1 Milton DHS 7 2 5 4 66 114 W1 HSAA Tier 2 Volpe Division Abbey Park HS 7 6 1 12 165 93 W1 MM. Robinson 7 2 5 4 96 159 L1 Burlington Central 7 0 7 0 73 211 L7

HSSAA Sr. Boys Football Results

November 1st

Abbey Park 21 vs MM Robinson 20

Craig Keilburger 0 vs Georgtown 29

Milton 27 vs Burlington Central 20

November 3rd

Garth Webb 6 vs Iroquois Ridge 30

HSSAA Sr. Boys Football Upcoming

November 10th

Craig Kielburger vs Abbey Park T2 Semi-Final

MM Robinson vs Georgetown T2 Semi-Final

Iroquois Ridge vs Nelson T1 Final

× HCAA SRG BB GP W L PTS PF PA Streak Loyola 8 8 0 16 361 200 W8 Bishop Redding 8 6 2 12 363 259 W2 Aquinas 8 6 2 12 332 286 W1 Holy Trinity 8 4 4 8 278 287 L2 Notre Dame 8 4 4 8 249 270 W1 St. Francis Xavier 8 3 5 6 269 314 W1 Corpus Christi 8 3 5 6 261 289 L3 Assumption 8 2 6 4 222 319 L1 Christ the King 8 0 8 0 232 343 L8

HCAA Sr Girls Basketball Results

October 31st

Assumption 32 vs St. FX 39

Holy Trinity 16 vs Loyola 36

Notre Dame 33 vs Christ the King 18

November 3rd

Corpus Christi 38 vs Bishop Reding 50 Quarter-Final

St.FX 26 vs Aquinas 41 Quarter-Final

Holy Trinity 39 vs Notre Dame 37 Quarter-Final

Assumption 21 vs Loyola 33 Quarter-Final

HCAA Sr. Girls Basketball Upcoming

November 8th

Holy Trinity vs Loyola Semi-Final

Bishop Reding vs Aquinas Semi-Final

November 10th

TBA vs TBA Playoff Final

× HSSAA G BB Tier 1 GP W L PTS PF PA Streak King’s Christian College 10 8 2 14 515 351 L2 MM Robinson 10 8 2 10 380 290 W4 Garth Webb 10 7 3 8 406 349 L1 Iroquois Ridge 10 7 3 8 398 312 W5 Nelson 10 6 4 6 454 347 L2 Blakelock 10 6 4 6 436 322 W3 Frank Hayden 10 5 5 6 380 335 W1 Georgetown 10 5 5 6 317 322 W1 Craig Kielburger 10 2 8 4 325 428 L5 Abbey Park 10 1 9 0 263 576 W1 Oakville Trafalgar 10 0 10 0 182 424 L10 HSSAA G BB Tier 2 Sainte Trinite 10 9 0 18 398 283 W9 White Oaks 10 9 1 18 358 269 W1 Milton 10 6 4 12 285 292 W2 Aldershot 10 4 5 8 312 326 L1 Burlington Central 10 1 7 2 321 396 L6 Gaetan Gervais 10 1 7 2 298 406 L4

HSSAA Sr. Girls Basketball Results

November 1st

Georgetown 26 vs King’s Christian 31 Quarter-Final

Blakelock 31 vs Garth Webb 30 Quarter-Final

Frank Hayden 33 vs MM Robinson 44 Quarter-Final

Nelson 42 vs Iroquois Ridge 53 Quarter-Final

November 3rd

Aldershot 30 vs Ste. Trinite 31 Semi-Final

Milton 19 vs White Oaks 39 Semi-Final

November 4th

Blakelock 26 vs MM Robinson 33 Semi-Final

Iroquois Ridge 46 vs King’s Christian 37 Semi-Final

HSSAA Sr. Girls Basketball Upcoming

November 9th

Iroquois Ridge vs MM. Robinson Playoff Final Tier 1

White Oaks vs Ste. Trinite Playoff Final Tier 2

× HCAA SR B VBall MP W L PTS SW SL PW PL Streak Bishop Redding 8 8 0 16 16 1 413 265 W8 Corpus Christi 8 7 1 14 14 5 359 336 W1 Holy Trinity 8 5 3 10 13 6 418 386 W1 Christ the King 8 5 3 10 11 8 405 372 W4 St. Francis Xavier 8 4 4 8 8 9 356 375 L1 Notre Dame 8 2 6 4 7 12 355 370 L2 Aquinas 8 3 5 6 6 10 226 272 L1 Loyola 8 1 7 2 4 15 260 320 W1 Assumption 8 1 7 2 2 15 204 300 L6

HCAA Sr. Boys Volleyball

November 1

Aquinas 2 vs Christ the King 0 Quarter-Final

St. FX 1 vs Holy Trinity 2 Quarter-Final

November 3rd

Holy Trinity 0 (11,8) vs Bishop Reding 2 (25,25) Semi-Final

Aquinas 1 (20,26,10) vs Corpus Christi 2 (25,24,15) Semi-Final

HCAA Sr. Boys Volleyball Upcoming

November 8th

Corpus Christi vs Bishop Reding Playoff Final

× TIER 1 MP W L PTS SW SL PW PL STREAK OAKVILLE TRAFALGAR 11 11 0 22 22 2 568 345 W11 GARTH WEBB 11 10 1 20 21 3 569 397 W6 GEORGETOWN 11 9 2 18 19 5 556 438 W2 MM ROBINSON 11 8 3 16 16 7 533 479 W5 IROQUOIS RIDGE 11 7 4 14 17 11 582 542 L2 FRANK HAYDEN 11 5 6 10 12 13 466 471 W1 MILTON 11 5 6 10 10 13 479 521 L1 NELSON 11 4 7 8 9 16 479 546 W1 BLAKELOCK 11 3 8 6 8 19 448 591 L1 CRAIG KEILBURGER 11 2 9 4 5 20 433 579 L5 ABBEY PARK 11 1 10 2 6 20 478 568 L4 WHITE OAKS 11 1 10 2 4 20 395 509 L2 TIER 2 KING’S CHRISTIAN 8 8 0 16 16 0 401 224 W8 ALDERSHOT 8 6 2 12 12 3 367 283 W1 ACTON 8 4 4 9 9 6 359 326 L1 SAINTE TRINITE 8 2 6 4 4 8 301 346 L2 GAETAN GERVAIS 8 0 8 0 0 12 151 400 L8

HSSAA Sr. Boys Volleyball Results

October 31

Nelson 0 (16, 16) vs Oakville Trafalgar 2 (25,25) Quarter-Final

Iroquois Ridge 0 (21,18) vs MM Robinson 2 (25,25) Quarter-Final

Frank Hayden 0 (20,15) vs Garth Webb 2 (25,25) Quarter-Final

Milton 0 (17,23) vs Georgetown 2 (25,25) Quarter-Final

November 1st

Ste. Trinite 0 (8,12) vs King’s Christian 2 (25,25) Semi-Final

November 3rd

Georgetown 0 (15,21) vs Garth Webb 2 (25,25) Tier 1 Semi-Final

MM Robinson 1 (27,25,12) vs Oakville Trafalgar 2 (29,20,15) Semi-Final

HSSAA Sr. Boys Volleyball Upcoming

November 8th

Garth Webb vs Oakville Trafalgar Playoff Final Tier 1

Aldershot vs King’s Christian Playoff Final Tier 2

× OJHL N/W Division GP W L T OTL PTS GF GA PIM HOME AWAY Collingwood 17 15 2 0 0 30 80 36 236 9-0-0-0 6-2-0-0 Milton 19 14 3 0 2 30 76 51 388 6-3-0-1 8-0-0-1 Burlington 21 14 5 1 1 30 118 73 228 6-3-1-0 8-2-0-1 Georgetown 19 12 5 1 1 26 70 57 269 7-4-0-0 5-1-1-1 Pickering 21 13 8 0 0 26 59 54 326 5-3-0-0 8-5-0-0 Aurora 21 10 8 0 3 23 88 75 275 4-5-0-3 6-3-0-0 Stouffville 21 8 9 1 3 20 70 87 252 6-2-1-1 2-7-0-2 Markham 20 6 8 0 6 18 68 104 279 3-4-0-3 3-4-0-3 Oakville 17 4 12 0 1 9 40 78 356 2-8-0-0 2-4-0-1 Brantford 21 3 16 0 2 8 44 101 496 0-8-0-0 3-8-0-2

OJHL Upcoming

November 11th

Stoufville vs Oakville

November 12

Pickering vs Oakville