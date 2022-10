Oakville weekend sports round-up October 10th - 16th

× Expand image from Unsplash

This new weekly feature will have listings of all the top leagues from across town, be it the OJHL, League1 Ontario, or High-school sports, if we can dig it up will provide it to you.

HCAA SR Boys Football

× HCAA Sr. Boys FB GP W L T PTS PF PA Streak Corpus Christie 4 4 0 0 8 165 35 W4 Holy Trinity 4 4 0 0 8 98 16 W4 St. Francis Xavier 4 3 1 0 6 80 26 W1 Bishop Redding 4 2 2 0 4 62 65 W2 Aquinas 5 2 3 0 4 78 106 L1 Notre Dame 5 2 3 0 4 64 20 L3 Assumption 4 1 3 0 2 71 120 W1 Loyola 4 1 3 0 2 64 109 W1 Christ the King 4 0 4 0 0 28 129 L4

HCAA SR Boys Football Results

October 13

St.FX 22 vs Aquinas 0

HSSAA SR Boys Football

× HSSAA Tier 1 GP W L T PTS PF PA Streak Iroquois Ridge 4 3 1 0 6 89 60 L1 Nelson 3 2 1 0 4 121 32 W2 Garth Webb 4 2 2 0 4 37 105 W1 Oakville Trafalgar 3 0 3 0 0 47 97 L3

HSSAA Tier 2 SR Boys Football

× HSSAA Tier 2 Richardson Division GP W L PTS PF PA Streak Georgetown 3 3 0 6 79 35 W3 Craig Kielburger 4 2 2 4 96 57 W1 Milton DHS 4 1 3 2 37 61 L3 HSAA Tier 2 Volpe Division Abbey Park HS 4 4 0 8 105 52 W4 MM. Robinson 3 1 2 2 30 55 W1 Burlington Central 4 0 4 0 25 112 L4

HSSAA SR Boys Football Results

October 13th

OAKVILLE TRAFALGAR 6 vs NELSON 49

ABBEY PARK 18 vs MILTON 17

IROQUOIS RIDGE 14 vs GARTH WEBB 16

HCAA SR Girls Basketball

× HCAA SRG BB GP W L PTS PF PA Streak Loyola 4 4 0 8 188 103 W4 Bishop Redding 5 4 1 8 236 166 W4 Aquinas 5 4 1 8 209 173 W1 Corpus Chirsti 5 3 2 6 195 176 W2 St. Francis Xavier 4 2 2 4 150 144 L2 Holy Trinity 4 2 2 4 150 149 W2 Notre Dame 4 1 3 2 134 171 L2 Assumption 4 0 4 0 86 186 L4 Christ the King 5 0 5 0 140 220 L5

HCAA SR Girls Basketball Results

October 11

HOLY TRINITY 38 vs ASSUMPTION 24

CHRIST THE KING 31 vs AQUINAS 41

HSSAA SR Girls Basketball

× HSSAA G BB Tier 1 GP W L T PTS PF PA Streak King’s Christian College 7 7 0 0 14 383 230 W7 Nelson 6 5 1 0 10 289 185 W5 Garth Webb 6 4 2 0 8 227 200 W2 MM Robinson 6 4 2 0 8 204 169 L1 Blakelock 6 3 3 0 6 235 187 W3 Iroquois Ridge 6 3 3 0 6 215 192 W1 Georgetown 6 3 3 0 6 174 188 L2 Frank Hayden 7 3 4 0 6 232 193 L3 Craig Kielburger 6 2 4 0 4 182 211 L1 Abbey Park 6 0 6 0 0 155 379 L6 Oakville Trafalgar 6 0 6 0 0 101 263 L6 HSSAA G BB Tier 2 White Oaks 6 6 0 12 231 164 W6 Sainte Trinite 6 5 0 10 229 150 W5 Milton DHS 6 3 0 6 155 170 L3 Aldershot 6 2 0 4 166 193 L1 Burlington Central 6 1 0 2 187 218 L2 Gaetan Gervais 6 1 0 2 172 245 W1

HSSAA SR Girls Basketball Results

October 11

GAETAN GERVAIS 27 vs STE. TRINITE 53

MILTON 29 vs WHITE OAKS 36

October 12

FRANK HAYDEN 35 vs GARTH WEBB 45

MM ROBINSON 35 vs BLAKELOCK 44

ABBEY PARK 36 vs KINGS CHRISTIAN 86

IROQUOIS RIDGE 46 vs CRAIG KEILBURGER 34

October 13

GAETAN GERVAIS 43 vs BURLINGTON CENTRAL 38

ALDERSHOT 13 vs WHITE OAKS 33

MILTON 16 vs STE TRINITE 40

HCAA SR Girls Field Hockey

× Tier 1 GP W L T PTS GF GA Streak Blakelock 8 7 0 1 15 20 5 W1 Oakville Trafalgar 8 6 0 2 14 27 7 W1 Craig Kielburger 8 5 2 1 11 13 7 W4 Frank Hayden 8 5 3 0 10 19 7 L1 Nelson 8 3 2 3 9 16 9 T1 Abbey Park 7 2 4 1 5 7 8 T1 Garth Webb 8 2 6 0 4 9 21 L1 Kings Christian 7 1 6 0 2 5 19 L4 Iroquois Ridge 8 0 8 0 0 1 34 L8 Tier 2 MM Robinson 5 4 1 0 8 13 2 W4 Georgetown 5 3 2 0 6 11 3 L1 Burlington 4 2 2 0 4 4 3 W1 White Oaks 4 0 4 0 0 0 20 L4

HCAA SR Girls Field Hockey

October 11

CORPUS CHRISTI 2 vs LOYOLA 2

CHRIST THE KING 1 vs HOLY TRINITY 0

October 12

NOTRE DAME 6 vs LOYOLA 0

HOLY TRINITY 7 vs ST.FX 0

AQUINAS 0 vs CHRIST THE KING 0

October 13

HOLY TRINITY 3 vs CORPUS CHRISTI 1

October 14

BISHOP REDDING 1 vs AQUINAS 4

LOYOLA 2 vs ST.FX 0

HSSAA SR Girls Field Hockey

× HSAA G Field Hockey Tier 1 GP W L T PTS GF GA Streak Blakelock 8 7 0 1 15 20 5 W1 Oakville Trafalgar 8 6 0 2 14 27 7 W1 Craig Kielburger 8 5 2 1 11 13 7 W4 Frank Hayden 8 5 3 0 10 19 7 L1 Nelson 8 3 2 3 9 16 9 T1 Abbey Park 7 2 4 1 5 7 8 T1 Garth Webb 8 2 6 0 4 9 21 L1 Kings Christian 7 1 6 0 2 5 19 L4 Iroquois Ridge 8 0 8 0 0 1 34 L8 HSSAA G Field Hockey Tier 2 MM. Robinson 5 4 1 0 8 13 2 W4 Georgetown 5 3 2 0 6 11 3 L1 Burlington Central 4 2 2 0 4 4 3 W1 White Oaks 4 0 4 0 0 0 20 L4

HSSAA SR Girls Field Hockey

October 11

CRAIG KIELBURGER vs 1 ABBEY PARK 0

KINGS CHRISTIAN 0 vs GARTH WEBB 3

IROQUOIS RIDGE 0 vs NELSON 5

FRANK HAYDEN 1 vs BLAKELOCK 2

October 12

MM. ROBINSON 5 vs WHITE OAKS 0

October 13

ABBEY PARK 3 vs IROQUOIS RIDGE 1

BLAKELOCK 1 vs OAKVILLE TRAFALGAR 1

CRAIG KIELBURGER 3 vs KINGS CHRISTIAN 0

NELSON 0 vs ABBEY PARK 0

OAKVILLE TRAFALGAR 6 vs GARTH WEBB 1

BLAKELOCK 3 vs KINGS CHRISTIAN 1

HCAA SR Boys Volleyball

× HCAA SR B VBall MP W L T PTS SW SL PW PL Streak Bishop Redding 5 5 0 0 10 1 1 23 184 W5 Corpus Christi 5 5 0 0 10 2 2 219 186 W5 Holy Trinity 4 3 1 0 7 2 2 209 188 W2 Christ the King 6 3 3 0 7 7 7 293 283 W2 St. Francis Xavier 4 2 2 0 4 5 5 197 196 L2 Notre Dame 5 1 4 0 4 8 8 197 228 L2 Assumption 4 1 3 0 2 7 7 62 100 L2 Loyola 4 0 4 0 2 8 8 90 107 L4 Aquinas 5 1 4 0 2 8 8 92 150 L1

HCAA SR Boys Volleyball Results

October 11

ASSUMPTION 0 (21, 17) vs HOLY TRINITY 2 (25,25)

AQUINAS 0 (13,13) vs CHRIST THE KING 2 (25,25)

October 13

CHRIST THE KING 2 (22,28,15) vs NOTRE DAME 1 (26,26,11)

HSSAA SR Boys Volleyball

× TIER 1 MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK GEORGETOWN 7 7 0 0 14 14 1 363 244 W7 OAKVILLE TRAFALGAR 7 7 0 0 14 14 1 355 205 W7 GARTH WEBB 7 6 1 0 12 13 12 359 255 W2 IROQUOIS RIDGE 7 5 2 0 10 12 5 385 325 W2 MM ROBINSON 7 4 3 0 8 8 7 333 339 W1 MILTON 7 3 4 0 6 6 8 296 319 L2 FRANK HAYDEN 7 3 5 0 6 6 9 295 322 L1 NELSON 7 2 5 0 5 5 11 287 349 L4 CRAIG KIELBURGER 7 2 5 0 4 4 12 268 375 L1 BLAKELOCK 7 2 2 0 4 4 12 260 363 L2 ABBEY PARK 7 1 1 0 6 6 12 368 368 W1 WHITE OAKS 7 0 0 0 2 2 14 263 368 L7 TIER 2 KINGS CHRISTIAN 5 5 0 0 10 10 0 251 154 W5 ALDERSHOT 6 5 1 0 10 10 3 295 204 W3 ACTON 5 2 3 0 4 5 6 227 220 L2 SAINTE TRINITE 6 2 4 0 4 4 8 238 246 W1 GAETAN GERVAIS 6 0 6 0 0 0 12 113 300 L6

HSSAA SR Boys Volleyball Results

October 11

STE.TRINITE 0 (8,18) vs KINGS CHRISTIAN COLLEGE 2 (25,25)

ALDERSHOT 2 (25,25) vs GAETAN GERVAIS 0 (9,7)

October 12

GARTH WEBB 2 (25,25) vs FRANK HAYDEN 0 (17,15)

OAKVILLE TRAFALGAR 2 vs (25,25) MILTON 0 (11,11)

BLAKELOCK 0 (15,15) vs MM ROBINSON 2 (25,25)

WHITE OAKS 0 (23,14) vs ABBEY PARK 2 (25,25)

CRAIG KIELBURGER 0 vs IROQUOIS RIDGE 2 (25,25)

October 13

GAETAN GERVAIS 0 (10,10) vs STE TRINITE2 (25,25)

OJHL

× OJHL N/W Division GP W L T OTL PTS GF GA PIM HOME AWAY Milton 13 12 0 0 1 25 61 33 299 5-0-0-1 7-0-0-0 Collingwood 13 12 1 0 0 24 66 28 172 9-0-0-0 3-1-0-0 Burlington 13 8 4 1 0 17 60 44 140 4-3-1-0 4-1-0-0 Aurora 14 7 5 0 2 16 65 54 205 2-2-0-2 5-3-0-0 Georgetown 13 6 5 1 1 14 48 49 178 4-4-0-0 2-1-1-1 Stouffville 13 6 5 1 1 14 50 52 140 4-1-1-0 2-4-0-1 Markham 13 5 4 0 4 14 46 63 165 2-4-0-1 3-3-0-1 Pickering 12 5 7 0 0 10 34 42 197 2-2-0-0 3-5-0-0 Oakville 12 3 9 0 0 6 30 58 249 1-6-0-0 2-3-0-0 Brantford 14 2 10 0 2 6 27 71 376 0-3-0-0 2-7-0-2

OJHL Results

October 14

OAKVILLE 3 vs BURLINGTON 4