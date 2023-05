Oakville weekly sports round-up May 22nd to May 28th

× Expand Miguel Teirlink on Unsplash

Our weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

Blue Devils FC

Upcoming:

Woman's

June 4th

Blue Devils vs. Waterloo

Men's

June 3rd

Blue Devils FC vs. FC London

HCAA Sr. Boys Soccer

Results:

May 23rd

Semi-Finals

Bishop Reding 1 vs. St. Ignatius of Loyola 3

St. Francis Xavier 0 vs. Christ the King 3

May 25th

Playoff Finals

St. Ignatius of Loyola 1 v.s Christ the King 2

Upcoming:

May 30th

GHACC AAA Semifinal

Garth Webb vs. Christ the King

St. Ignatius of Loyola vs. St. John Henry Newman

June 1st

GHAC AAA Final

× School GP W L T PTS GF GA STREAK Christ the King 8 6 2 0 18 19 6 L 1 St. Ignatius of Loyola 8 5 1 2 17 22 5 T 1 Bishop Reding 8 4 1 3 15 17 5 T 1 Holy Trinity 8 3 1 4 13 10 6 W 1 St. Francis Xavier 8 4 4 0 12 17 13 L 1 Assumption 8 2 3 3 9 8 15 L 1 St. Thomas Aquinas 8 2 5 1 7 7 16 W 1 Notre Dame 8 2 6 0 6 7 31 W 1 Corpus Christi 8 1 6 1 4 4 14 L 4 HCAA Sr. Boys Soccer

HSSAA Sr. Boys Soccer

Results:

May 23rd

Playoff Final

Aldershot 0 vs. E.S. Sainte-Trinite 3

Nelson 1 vs. Garth Webb 3

May 24th

GHAC. AA Challenge Game

Aldershot 2 vs. T.A. Blaeklock 1

Upcoming:

May 30th

GHAC AAA Semi-Finals

Garth Webb vs. Christ the King

E.S. Gaetan Gervias vs. Academic catholique Mere-Terese

Aldershot vs. St. Mary

Lolyola C.S.S. vs. Sy. John Henry Newman

June 1st

GHAC A Championship

GHAC AA Championship

GHAC AAA Championship

× Tier 1 Richardson GP W L T PTS GF GA STREAK King's Christian Collegiate 5 4 0 1 13 12 1 T 1 Georgetown D.H.S. 5 4 1 0 12 14 6 W 1 Frank Hayden S.S. 5 2 2 1 7 13 12 T 1 Milton D.H.S. 5 2 2 1 7 12 13 W 2 Craig Kielburger High School 5 1 4 0 3 8 13 L 1 White Oaks High School 5 0 4 1 1 5 19 L 2 Tier 1 Volpe GP W L T PTS GF GA STREAK Oakville Trafalgar H.S. 6 5 0 1 16 25 2 T 1 Garth Webb S.S. 6 4 2 0 12 17 13 L 1 Iroquois Ridge H.S. 6 3 3 0 9 15 11 W 1 Nelson High School 6 3 3 0 9 15 15 W 1 Abbey Park H.S. 6 2 2 2 8 9 6 T 1 T.A. Blakelock H.S. 6 2 3 1 7 18 18 T 1 M.M. Robinson H.S. 6 0 6 0 0 4 38 L 6 Tier 2 GP W L T PTS GF GA STREAK E.S. Sainte-Trinité 6 6 0 0 18 42 6 W 6 Aldershot High School 6 4 2 0 12 22 9 W 2 E.S. Gaétan Gervais 6 1 4 1 4 11 33 L 3 Burlington Central H.S. 6 0 5 1 1 8 35 L 2 HSSAA Sr. Boys Soccer

HCAA Sr. Girls Soccer

Results:

May 23rd

Semi-Finals

St. Ignatius of Loyola 2 vs. Holy Trinity

Bishop Reding 0 vs. Christ the King 1

May 25th

Playoff Finals

St. Ignatius of Loyola 2 vs. Christ the King 3

Upcoming:

May 29th

GHAC AAA Semifinal

Garth Webb vs. St. Thomas

St. John Newman vs. Christ the King

May 31st

GHAC AAA Final

Garth Webb vs. Christ the King

× HCAA Sr. Girls Soccer GP W L T PTS GF GA STREAK Holy Trinity 8 6 1 1 19 20 11 W 4 Christ the King 8 6 2 0 18 27 7 W 1 Bishop Reding 8 5 1 2 17 23 10 W 3 Assumption 8 5 3 0 15 24 12 L 1 St. Ignatius of Loyola 8 4 4 0 12 22 14 L 1 Notre Dame 8 3 2 3 12 16 10 W 1 Corpus Christi 8 2 5 1 7 6 23 W 1 St. Thomas Aquinas 8 1 6 1 4 11 25 L 3 St. Francis Xavier 8 0 8 0 0 2 39 L 8 HCAA Sr. Girls Soccer

HSSAA Sr. Girls Soccer

Results:

May 23rd

Playoff Finals

White Oaks 0 vs. E.S. Sainte-Trinite 8

Garth Webb 1 vs. T.A. Blakelock 2

Upcoming

May 29th

GHAC AA Semifinals

Burlington Central vs. St. Mary

Garth Webb vs. St.Thomas More

St. John Henry Newman vs.Christ the King

May 31st

GHAC A Championship

Academie cathoilque Mere-Terese vs. E.S. Sainte-Trinite

GHAC AA Chaimpionship

St. Mary vs. T.A. Blakelock

GHAC AAA Championship

Garth Webb vs. Christ the King

× Tier 1 North GP W L T PTS GF GA STREAK Georgetown D.H.S. 5 4 1 0 12 17 2 W 3 Milton D.H.S. 5 3 1 1 10 26 5 W 1 Craig Kielburger High School 5 3 1 1 10 11 5 W 2 King's Christian Collegiate 5 2 3 0 6 11 18 L 3 Iroquois Ridge H.S. 5 2 3 0 6 9 21 L 1 Frank Hayden S.S. 5 0 5 0 0 1 24 L 5 Tier 1 South GP W L T PTS GF GA STREAK T.A. Blakelock H.S. 5 4 0 1 13 36 3 W 3 Garth Webb S.S. 5 4 0 1 13 20 2 W 3 Abbey Park H.S. 5 2 2 1 7 8 13 L 2 Oakville Trafalgar H.S. 5 2 3 0 6 11 20 W 2 M.M. Robinson H.S. 5 0 3 2 2 1 16 L 3 Nelson High School 5 0 4 1 1 3 25 L 3 Tier 2 GP W L T PTS GF GA STREAK E.S. Sainte-Trinité 6 6 0 0 18 49 2 W 6 White Oaks High School 6 4 2 0 12 20 14 W 2 Burlington Central H.S. 6 2 4 0 6 8 19 L 2 Aldershot High School 6 0 6 0 0 0 42 L 6 HSSAA Sr. Girls Soccer

CISAA Sr. Girls Soccer

Results:

May 24th

St. Mlidred’s Lighbourn 3 vs. Trafalgar Castle 0

× CISAA Sr. Girls Soccer GP W L T PTS De La Salle 6 5 1 0 15 Trinity College School 6 3 1 2 11 Ridley College 6 3 1 2 11 Villanova College 6 3 3 0 9 Hillfield Strathallan College 6 1 4 1 4 Lakefield College School 1 1 0 0 3 Lakefield College School 5 1 4 0 3 Appleby College 5 0 2 3 3 Appleby College 1 0 1 0 0 Crestwood Preparatory College 4 4 0 0 12 St. Mildred's Lightbourn 4 3 1 0 9 Holy Name of Mary CS 4 2 2 0 6 The York School 4 1 3 0 3 De La Salle 4 0 4 0 0 Albert College 3 3 0 0 9 Lakefield College School 3 2 1 0 6 Trafalgar Castle School 3 0 2 1 1 Trinity College School 3 0 2 1 1 CISAA Sr. Girls Soccer

HSSAA Sr. Boys Rugby

Results:

May 24th

Semi-Finals

Nelson 5 vs. Abbey Park 66

Iroquois Ridge 5 vs. Oakville Trafalgar 68

Upcoming:

May 30th

Playoff Finals

Oakville Trafalgar vs. Abbey Park

× HSSAA Sr. Boys Rugby GP W L T PTS GF GA STREAK Abbey Park H.S. 6 5 1 0 10 201 36 W 3 Oakville Trafalgar H.S. 6 5 1 0 10 182 41 W 2 Iroquois Ridge H.S. 6 3 3 0 6 98 122 L 2 T.A. Blakelock H.S. 6 1 5 0 2 36 192 W 1 Nelson High School 6 1 5 0 2 35 161 L 1 HSSAA Sr. Boys Rugby

CISAA Sr. Boys Rugby

Results:

May 24th

Appleby College 33 vs. St. Andrew’s College 28

× CISAA Sr. Boys Rugby 15's GP 1 L T PTS Crescent School 4 4 0 0 20 Appleby College 4 2 2 0 9 St. Andrew's College 4 2 2 0 8 Upper Canada College 4 1 3 0 7 Trinity College School 4 1 3 0 5 CISAA Sr. Boys Rugby 15's

HCAA Sr. Girls Rugby

Results:

May 23rd

Playoff Final

Christ the King 10 vs. Assumption 12

May 25th

GHAC AAA Semifinal

Oakville Trafalgar vs. Assumption waiting for results

× HCAA Sr. Girls Rugby GP W L T PTS PF PA STREAK Assumption 4 4 0 0 8 82 49 W 4 Christ the King 4 3 1 0 6 102 58 W 2 St. Thomas Aquinas 4 2 2 0 4 69 51 L 2 St. Francis Xavier 4 1 3 0 2 58 83 W 1 Bishop Reding 4 0 4 0 0 65 135 L 4 HCAA Sr. Girls Rugby

HSSAA Sr. Girls Rugby

Non-OFSAA Bound

Results:

May 25th

M.M. Robinson 22 vs. Craig Kielburger 15

Abbey Park 15 vs. Nelson 10

T.A. Blakelock 20 vs. M.M. Robinson 5

Abbey Park 5 vs. Craig Kielburger 10

Nelson 24 vs. T.A. Blakelock 19

Upcoming:

May 29th

GHAC AA Challenge Game

T.A. Blakelock vs Burlington Central

May 30th

Semi-finals

Craig Kielburger vs Abbey Park

May 31st

Semi-finals

T.A. Blakelock vs. Nelson

OFSAA Bound

Results:

May 23rd

OFSAS Playoff Final

Garth Webb 12 vs. Oakville Trafalgar 10

May 25th

GHAC Semi-Finals

Oakville Trafalgar 43 vs. Assumption C.S.S. 0

Upcoming:

May 29th

GHAC AA Challenge Game

T.A. Blakelock vs Burlington Central

May 30th

GHAC Final

Oakville Trafalgar vs. Garth Webb

× Non-OFSAA Bound GP W L T PTS GF GA STREAK Abbey Park H.S. 6 5 1 0 10 149 57 L 1 Nelson High School 6 4 2 0 8 130 78 W 1 M.M. Robinson H.S. 6 2 4 0 4 87 143 L 1 T.A. Blakelock H.S. 6 2 4 0 4 84 130 L 1 Craig Kielburger High School 6 2 4 0 4 82 124 W 1 OFSAA Bound GP W L T PTS GF GA STREAK Oakville Trafalgar H.S. 5 5 0 0 10 115 70 W 5 Garth Webb S.S. 5 4 1 0 8 126 27 W 4 Georgetown D.H.S. 5 2 2 1 5 102 105 W 1 Milton D.H.S. 5 1 3 1 3 93 137 L 2 Iroquois Ridge H.S. 5 1 3 1 3 74 98 L 1 Burlington Central H.S. 5 0 4 1 1 54 127 L 1 HSSAA Sr. Girls Rugby

HCAA Sr. Boys Lacrosse

Results:

May 25th

GHAC AAA Semifinal

Holy Trinity 5 vs. Milton 12

Upcoming:

May 30th

GHAC AAA Final

Milton vs. Christ the King

× East GP W L T PTS GF GA STREAK Christ the King 4 4 0 0 8 37 5 W 4 Bishop Reding 4 3 1 0 6 30 18 L 1 Holy Trinity 4 1 3 0 2 21 29 L 3 St. Francis Xavier 4 1 3 0 2 15 39 W 1 West GP W L T PTS GF GA STREAK Assumption 4 4 0 0 8 27 6 W 4 Notre Dame 4 2 2 0 4 22 20 W 1 Corpus Christi 4 1 3 0 2 10 26 L 1 St. Thomas Aquinas 4 0 4 0 0 10 29 L 4 HCAA Sr. Boys Lacrosse

HCAA Varsity Girls Fastpitch

Results:

May 23rd

Corpus Christi 11 vs. Holy Trinity 10

St. Ignatius of Loyola 2 vs. Bishop Reding 12

May 24th

St. Ignatius of Loyola 12 vs. Christ the King 2

May 25th

Bishop Reding 7 vs. Corpus Christi 0

Holy Trinity 2 vs. Christ the King 8

Upcoming:

May 29th

St. Ignatius of Loyola vs. Corpus Christi

Christ the King vs. Bishop Reding

May 31st

Corpus Christi vs. St. Ignatius of Loyola

Bishop Reding vs. Christ the King

× HCAA Varsity Girls Fastpitch GP W L T PTS RF RA STREAK Bishop Reding 7 7 0 0 14 102 15 W 7 Christ the King 7 5 2 0 10 42 39 L 1 St. Ignatius of Loyola 6 3 3 0 6 47 44 W 1 Corpus Christi 6 1 5 0 2 15 55 L 1 Holy Trinity 8 1 7 0 2 31 84 L 5 HCAA Varsity Girls Fastpitch

HCAA Varsity Gilrs Slowpitch

Results:

May 23rd

St. Francis Xavier 2 vs. Notre Dame 12

Assumption 3 vs. Notre Dame 13

May 25th

Playoff Finals

Assumption 2 vs. Notre Dame 12

Upcoming:

May 29th

GHAC Semifinals

Nelson vs. Notre Dame

St. Thoms More vs. Frank Hayden

May 31st

GHAC Final

× HCAA Varsity Girls Slowpitch GP W L T PTS RF RA STREAK Notre Dame 4 4 0 0 8 55 14 W 4 Assumption 4 2 2 0 4 24 29 L 1 St. Francis Xavier 4 0 4 0 0 15 51 L 4 HCAA Varsity Girls Slowpitch

HSSAA Sr. Girls Slowpitch

Results:

May 23rd

T.A. Blakelock 15 vs. Abbey Park 4

Aldershot 2 vs. Oakville Trafalgar 16

Iroquois Ridge 6 vs. King’s Christian 6

Milton 2 vs. Georgetown 10

May 24th

Oakville Trafalgar 2 vs. Nelson 19

Abbey Park 8 vs. Garth Webb 10

T.A. Blakelock 18 vs Aldershot 5

May 25th

King’s Christian 7 vs. Milton 12

Georgetown 16 vs. White Oaks 5

Upcoming:

May 29th

Nelson vs. Notre Dame

St. Thomas More vs. Frank Hayden

May 30th

King’s Christian vs. White Oaks

Milton vs. Iroquois Ridge

Frank Hayden vs. Georgetown

May 31st

Championship

Nelson vs. Frank Hayden