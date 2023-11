Oakville's weekly sports round-up October 23-29

× Expand Will Porada on Unsplash

Our weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

Oakville Blades:

Results:

October 27th

Oakville Blades 4 vs. Mississauga Chargers 2

October 28th

Oakville Blades 5 vs. Toronto Patriots 3

Upcoming:

November 3rd

Oakville Blades vs. Buffalo Jr. Sabres

× West Conference Standings GP W L T OTL PTS PCT GF GA GIFF PIM STK Collingwood Blues 18 16 2 0 0 32 0.889 102 26 76 300 0-1-0-0 Milton Menace 18 13 3 2 0 28 0.778 77 44 33 262 3-0-0-0 Buffalo Jr. Sabres 19 11 7 0 1 23 0.605 72 58 14 294 0-2-0-0 Georgetown Raiders 18 10 5 0 3 23 0.639 62 48 14 298 5-0-1-0 Leamington Flyers 18 10 6 2 0 22 0.611 59 49 10 165 3-0-0-0 Oakville Blades 16 10 5 0 1 21 0.656 61 43 18 199 2-0-0-0 Toronto Patriots 19 9 9 0 1 19 0.500 59 63 -4 286 0-4-0-0 Burlington Cougars 18 7 6 0 5 19 0.528 51 69 -18 259 2-0-0-0 Brantford 99ers 17 7 10 0 0 14 0.412 43 64 -21 257 0-1-0-0 Niagara Falls Canucks 17 7 10 0 0 14 0.412 54 71 -17 246 0-1-0-0 Caledon Admirals 17 2 10 1 4 9 0.265 33 82 -49 227 0-1-0-0 Mississauga Chargers 20 2 16 0 2 6 0.150 43 112 -69 308 0-3-1-0 West Conference Standings

Oakville Hornets U22

Upcoming:

November 1st

Oakville Hornets vs. Central York Panthers

HCAA

Sr. Girls Basketball

Results:

October 23rd

Holy Trinty 22 vs. Bishop Reding 38

October 24th

Notre Dame 28 vs. St. Thomas Aquinas 35

Corpus Christi 19 vs. St. Ignatius of Loyola 64

October 25th

St. Ignatius of Loyola 51 vs. Assumption 35

Upcoming:

November 2nd

Quarter Finals

Notre Dame vs. St. Thomas Aquinas

Holy Trinity vs. St. Ignatius of Loyola

× HCAA Sr. Girls Basketball GP W L PTS WIN % PF PA STREAK St. Ignatius of Loyola 7 7 0 14 1.000 341 180 W 7 Bishop Reding 7 5 2 10 0.714 291 256 W 4 St. Thomas Aquinas 7 5 2 10 0.714 286 237 W 2 Corpus Christi 7 4 3 8 0.571 269 278 L 3 Assumption 7 3 4 6 0.429 261 303 L 2 Notre Dame 7 3 4 6 0.429 240 246 L 1 St. Francis Xavier 7 1 6 2 0.143 218 307 L 6 Holy Trinity 7 0 7 0 0.000 199 298 L 7 HCAA Sr. Girls Basketball

Sr. Girls Field Hockey

Results:

October 23rd

Playoff Final

Holy Trinity 4 vs. Assumption 0

October 24th

GHAC Semi-Final

St. Mary 0 vs. Oakville Trafalgar 2

Craig Kielburger 0 vs. Holy Trinity 3

October 26th

GHAC Final

Oakville Trafalgar 2 vs. Holy Trinity 1

× HCAA Sr. Girls Field Hockey GP W L T PTS GF GA STREAK Assumption 6 6 0 0 18 17 2 W 6 St. Thomas Aquinas 6 5 1 0 15 14 3 W 5 Holy Trinity 6 4 1 1 13 15 4 W 3 Bishop Reding 6 3 1 2 11 4 3 W 2 Christ the King 6 3 3 0 9 9 4 L 3 Corpus Christi 6 2 3 1 7 8 5 L 2 St. Ignatius of Loyola 6 2 3 1 7 8 7 W 1 St. Francis Xavier 6 1 4 1 4 8 16 L 1 Notre Dame 6 0 4 2 2 3 12 L 2 St. Kateri Tekakwitha 6 0 6 0 0 0 30 L 6 HCAA Sr. Girls Field Hockey

Sr. Boys Football

Results:

October 25th

Holy Trinity 9 vs. St. Thomas Aquinas 0

October 26th

Corpus Christi 35 vs. St. Ignatius of Loyola 0

Upcoming:

November 1st

St. Francis Xavier vs. Holy Trinity

November 2nd

St. Ignatius of Loyola vs. Assumption

November 3rd

Notre Dame vs. St. Thomas Aquinas

× HCAA Sr. Boys Football GP W L T PTS PF PA STREAK Corpus Christi 7 7 0 0 14 296 52 W 7 Holy Trinity 7 6 1 0 12 175 100 W 2 St. Francis Xavier 7 5 2 0 10 133 95 W 3 Bishop Reding 7 4 3 0 8 122 108 W 1 Assumption 7 3 4 0 6 150 115 L 1 St. Thomas Aquinas 7 2 5 0 4 52 147 L 3 Notre Dame 7 1 6 0 2 73 197 L 2 St. Ignatius of Loyola 7 0 7 0 0 21 208 L 7 HCAA Sr. Boys Football

Sr. Boys Volleyball

Results:

October 23rd

Christ the King 2 vs. Holy Trinity 0

October 24th

Bishop Reding 2 vs. Holy Trinity 0

St. Ignatius of Loyola 0 vs. Corpus Christi 2

St. Thomas Aquinas 1 vs. Notre Dame 2

October 25th

Assumption 2 vs. St. Ignatius of Loyola 0

Upcoming:

October 30th

Quarter Finals

Assumption vs. St. Thomas Aquinas

Holy Trinity vs. Christ the King

November 2nd

Semi Finals

× HCAA Sr. Boys Volleyball MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK Bishop Reding 9 9 0 0 18 18 0 450 255 W 9 St. Thomas Aquinas 9 7 2 0 14 15 7 484 428 L 1 Christ the King 9 7 2 0 14 14 4 431 351 L 1 Notre Dame 9 7 2 0 14 14 7 477 416 W 3 Corpus Christi 9 4 5 0 8 10 12 447 475 W 1 Holy Trinity 9 3 6 0 6 9 13 425 459 L 3 St. Francis Xavier 9 3 6 0 6 8 14 444 478 L 1 Assumption 9 3 6 0 6 7 12 384 424 W 2 St. Ignatius of Loyola 9 2 7 0 4 6 14 386 457 L 5 St. Kateri Tekakwitha 9 0 9 0 0 0 18 265 450 L 9 HCAA Sr. Boys Volleyball

HSSAA

Sr. Girls Basketball

Results:

October 23rd

White Oaks 36 vs. Oakville Trafalgar 18

Garth Webb 52 vs. Craig Kielburger 28

King's Christian 75 vs. Abbey Park 44

T.A. Blakelock 24 vs. Frank Hayden 42

October 24th

Burlington Central 23 vs. E.S. Sainte-Trinite 40

Milton 30 vs. Oakville Trafalgar 33

October 25th

E.S. Gaetan Gervais 26 vs. Elsie MacGrill 35

October 26th

Milton 19 vs. White Oaks 30

E.S. Gaetan Gervais 28 vs. E.S. Sainte-Trinite 56

Upcoming:

October 30th

Quarter Finals

Craig Kielburger vs. Garth Webb

October 31st

Aldershot vs. Oakville Trafalgar

November 2nd

Semi Finals

TBD vs. King's Christian

TBD vs. White Oaks

TBS vs. E.S. Sainte-Trinite

× Tier 1 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK King's Christian Collegiate 8 7 1 0 14 0.875 447 320 W 7 Nelson High School 8 6 2 0 12 0.750 416 301 W 2 M.M. Robinson H.S. 8 6 2 0 12 0.750 400 318 L 1 Garth Webb S.S. 8 6 2 0 12 0.750 314 283 W 3 Frank Hayden S.S. 8 4 4 0 8 0.500 358 353 W 1 Craig Kielburger High School 8 3 5 0 6 0.375 317 368 L 4 Abbey Park H.S. 8 2 6 0 4 0.250 341 393 L 1 Iroquois Ridge H.S. 8 1 7 0 2 0.125 219 314 L 1 T.A. Blakelock H.S. 8 1 7 0 2 0.125 211 373 L 5 Tier 2 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK E.S. Sainte-Trinité 9 8 1 0 16 0.889 385 216 W 6 Elsie MacGill S.S. 9 8 1 0 16 0.889 348 211 W 2 White Oaks High School 9 8 1 0 16 0.889 326 184 W 4 Oakville Trafalgar H.S. 9 5 4 0 10 0.556 252 308 W 1 Aldershot High School 9 4 5 0 8 0.444 219 279 W 1 E.S. Gaétan Gervais 9 1 8 0 2 0.111 251 379 L 8 Milton D.H.S. 9 1 8 0 2 0.111 203 291 L 3 Burlington Central H.S. 9 1 8 0 2 0.111 190 306 L 7 HSSAA Sr. Girls Basketball

Sr. Girls Field Hockey

Results:

October 24th

St. Mary 0 vs. Oakville Trafalgar 2

October 26th

GHAC Finals

Oakville Trafalgar 2 vs. Holy Trinity 1

× Tier 1 GP W L T PTS GF GA STREAK Oakville Trafalgar H.S. 6 5 0 1 11 20 1 W 5 Craig Kielburger High School 6 5 0 1 11 18 3 W 5 Nelson High School 6 4 2 0 8 10 7 W 1 Frank Hayden S.S. 6 2 4 0 4 7 8 L 1 T.A. Blakelock H.S. 6 2 4 0 4 6 8 W 1 Abbey Park H.S. 6 2 4 0 4 4 14 L 2 Garth Webb S.S. 6 0 6 0 0 0 24 L 6 Tier 2 GP W L T PTS GF GA STREAK M.M. Robinson H.S. 6 5 0 1 11 16 3 W 1 Burlington Central H.S. 6 4 2 0 8 14 5 W 2 Georgetown D.H.S. 6 4 2 0 8 12 2 L 1 Aldershot High School 6 3 2 1 7 10 3 L 1 King's Christian Collegiate 6 3 3 0 6 5 14 W 1 Iroquois Ridge H.S. 6 1 5 0 2 5 11 W 1 Elsie MacGill S.S. 6 0 6 0 0 0 24 L 6 HSSAA Sr. Girls Field Hockey

Sr. Boys Football

Results:

October 26th

Frank Hayden 14 vs. Abbey Park 21

October 27th

Garth Webb 25 vs. M.M. Robinson 7

Georgetown 7 vs. Iroquois Ridge 24

Upcoming:

November 2nd

Georgetown vs. Iroquois Ridge

November 3rd

Abbey Park vs. M.M. Robinson

Frank Hayden vs. Garth Webb

× Tier 1 GP W L T PTS GF GA STREAK Nelson High School 5 5 0 0 10 211 24 W 5 Iroquois Ridge H.S. 5 3 1 1 7 120 65 W 2 Georgetown D.H.S. 5 3 2 0 6 118 91 L 1 Craig Kielburger High School 5 2 3 0 4 86 130 L 2 Abbey Park H.S. 5 1 3 1 3 77 143 W 1 Frank Hayden S.S. 5 0 5 0 0 35 194 L 5 Tier 2 GP W L T PTS GF GA STREAK Garth Webb S.S. 4 4 0 0 8 108 13 W 4 M.M. Robinson H.S. 4 3 1 0 6 73 41 L 1 Milton D.H.S. 4 2 2 0 4 79 65 W 1 Aldershot High School 4 1 3 0 2 49 92 W 1 Burlington Central H.S. 4 0 4 0 0 42 140 L 4 HSSAA Sr. Football

Sr. Boys Volleyball

Results:

October 23rd

King's Christian 2 vs. E.S. Sainte-Trinite 0

Oakville Trafalgar 0 vs. Garth Webb 2

Georgetown 2 vs. Iroquois Ridge 0

Frank Hayden 0 vs. Blakelock 2

October 24th

King's Christian 2 vs. Acton D.H.S 0

White Oaks 2 vs. Craig Kielburger 0

October 25th

Nelson 2 vs. Blakelock 0

Abbey Park 0 vs. Oakville Trafalgar 2

Frank Hayden 1 vs. White Oaks 2

Craig Kielburger 2 vs. Garth Webb 0

Upcoming:

October 30th

Quarter Finals

Burlington Central vs. E.S. Sainte-Trinite

October 31st

Abbey Park vs. Georgetown

Craig Kielburger vs. Garth Webb

Milton vs. Oakville Trafalgar

Nelson vs. White Oaks

November 2nd

Semi-Finals

Teams to be determined

November 3rd

Semi-Finals

TBD vs. King's Christian