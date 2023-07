Oakville's weekly sports round-up July 10 to 16

× Expand Marcel Schreiber on UnSplash

Our weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

Blue Devils

Women’s

Results:

July 12th

Blue Devils FC 2 vs. Electric City FC 1

July 16th

Blue Devils FC 0 vs. FC London 3

Upcoming:

July 19th

Blue Devils FC vs. Unionville Milliken SC

July 22nd

Blue Devils FC vs. North Toronto Nitros

× League1 Women's Standings W L T PTS GF GA +/- Vaughan Azzurri 13 2 2 41 44 13 31 NDC-Ontario 12 1 3 39 38 7 31 North Toronto Nitros 11 3 2 35 44 12 32 Woodbridge Strikers 10 3 3 33 41 16 25 Alliance United FC 9 2 5 32 31 12 19 Simcoe County 8 5 3 27 31 17 14 FC London 7 4 5 26 31 20 11 North Mississauga SC 7 4 5 26 24 21 3 Blue Devils FC 7 6 3 24 23 24 -1 Electric City FC 7 6 2 23 23 17 6 BVB IA Waterloo 6 8 3 21 31 29 2 Guelph Union 6 8 3 21 24 33 -9 St. Catharines Roma 5 8 3 18 25 31 -6 Darby FC 4 9 4 16 14 37 -23 Hamilton United 4 10 3 15 20 40 -20 Tecumseh SC 4 11 2 14 22 39 -17 Unionville Milliken SC 4 11 0 12 20 35 -15 Burlington SC 3 10 2 11 14 34 -20 ProStars FC 0 16 1 1 15 78 -63 League1 Women's Standings

Men’s

Results:

July 16th

Blue Devils FC 1 vs. Hamilton United 3

Upcoming:

July 21st

Blue Devils FC vs. St. Catharines Roma

× League1 Men's Standings W L T PTS GF GA +/- Scrosoppi FC 12 2 0 36 35 12 23 Blue Devils FC 10 2 3 33 35 14 21 Guelph United 9 2 4 31 33 15 18 Electric City FC 9 3 3 30 33 13 20 Vaughan Azzurri 9 2 2 29 34 15 19 North Toronto Nitros 9 4 2 29 39 23 16 Simcoe County Rovers FC 9 4 1 28 41 20 21 Alliance United FC 8 3 4 28 34 15 19 Burlington SC 8 5 3 27 30 27 3 Sigma FC 7 4 3 24 31 25 6 Woodbridge Strikers 6 5 5 23 22 24 -2 ProStars FC 5 6 4 19 26 33 -7 Hamilton United 5 6 3 18 26 22 4 Windsor City FC 5 8 1 16 27 31 -4 FC London 3 6 5 14 17 22 -5 Darby FC 3 8 4 13 18 26 -8 St. Catharines Roma 3 9 2 11 19 34 -15 North Mississauga SC 2 8 4 10 12 27 -15 Master's FA 1 11 2 5 7 30 -23 Unionville Milliken S.C. 1 13 1 4 11 43 -32 BVB IA Waterloo 1 14 0 3 11 70 -59 League1 Men's Standings

Oakville Titans (U-18)

Upcoming:

July 22nd

Oakville Titans vs. Toronto Jr Argos

× West Division Standings G W L T P F A Hamilton Jr Tiger-Cats 6 6 0 0 12 194 62 Essex Ravens 6 5 1 0 10 150 87 Cambridge Lions 6 4 2 0 8 166 77 Burlington Stampeders 6 3 3 0 6 137 127 London Jr Mustangs 6 2 4 0 4 153 125 Niagara Spears 6 2 4 0 4 82 169 Oakville Titans 6 2 4 0 4 95 147 Etobicoke Eagles 6 0 6 0 0 64 247 West Division Standings

Oakville Crusaders

Marshall Team

Results:

July 15th

Oakville Crusaders 56 vs. Guelph RFC 22

Upcoming:

July 22nd

Oakville Crusaders vs. Toronto Nomads

× South Division Standings PLD W D L PF PA DIFF PTS Burlington Centaurs 8 5 0 3 282 145 137 27 Crusaders Rugby Club 8 5 0 3 243 205 38 26 Toronto Nomads 8 1 1 6 158 267 -109 11 Vaughan Yeomen 8 1 0 7 107 365 -258 5 South Division Standings

Tru Women league

Results:

July 15th

Oakville Crusaders 19 vs. Mississauga Blues 39

Upcoming:

July 22nd

Oakville Crusaders vs. Cobourg Saxons

× TRU Women West Standings PLD W D L PF PA DIFF PTS Brampton Beavers 7 5 0 2 295 84 211 26 Barrie RFC 7 5 0 2 259 115 144 26 Mississauga Blues 7 4 0 3 177 202 -25 19 Waterloo County 2XV 7 3 0 4 158 278 -120 17 Crusaders Rugby Club 7 3 0 4 211 248 -37 16 North Halton 7 1 0 6 177 350 -173 8 TRU Women's West Standings

Oakville A’s Sr. Baseball Team

Results:

July 15th

Oakville A’s 7 vs. Burlington Brants 10

Upcoming:

July 17th

Oakville A’s vs. Erindale Cardinals