Oakville's weekly sports round-up June 26 to July 2

× Expand Avery Fry

Our weekly feature keeps you up to date with all the local teams you want to see. Did we miss anyone? Let us know in the comments who you would like us to keep track of moving forward.

Blue Devils:

Woman’s

Results:

June 29th

Blue Devils FC 2 vs. Alliance United FC 1

July 2nd

Blue Devils FC 0 vs. Simcoe County Rovers FC 0

Upcoming:

July 9th

Blue Devils FC v.s Burlington SC

× League1 Women's Standings W L T PTS GF GA +/- Vaughan Azzurri 11 1 2 35 36 8 28 NDC-Ontario 10 0 2 32 25 3 22 North Toronto Nitros 9 2 1 28 37 8 29 Alliance United FC 8 2 4 28 29 11 18 Woodbridge Strikers 8 2 3 27 36 13 23 Electric City FC 6 4 2 20 17 13 4 North Mississauga SC 5 3 5 20 18 17 1 Simcoe County 5 4 3 18 20 15 5 Blue Devils FC 5 5 3 18 20 20 0 Darby FC 4 6 4 16 14 26 -12 BVB IA Waterloo 4 6 3 15 21 18 3 FC London 4 4 3 15 19 16 3 St. Catharines Roma 4 7 3 15 19 28 -9 Tecumseh SC 4 8 2 14 20 31 -11 Guelph Union 4 8 2 14 18 31 -13 Hamilton United 3 8 2 11 16 30 -14 Burlington SC 3 8 1 10 13 30 -17 Unionville Milliken SC 3 9 0 9 14 30 -16 ProStars FC 0 13 1 1 13 57 -44 League1 Women's Standings

Men's

Results:

June 30th

Blue Devils FC 1 vs. North Mississauga SC 0

Upcoming:

July 5th

Blue Devils FC vs. Woodbridge Strikers

July 8th

Blue Devils FC vs. North Toronto Nitros

× League1 Men's Standings W L T PTS GF GA +/- Blue Devils FC 9 0 3 30 32 8 24 Scrosoppi FC 10 2 0 30 28 10 18 Guelph United 8 2 3 27 26 14 12 Vaughan Azzurri 8 1 2 26 30 11 19 North Toronto Nitros 8 3 2 26 35 19 16 Simcoe County Rovers FC 8 3 1 25 36 15 21 Burlington SC 8 4 1 25 25 21 4 Alliance United FC 7 2 3 24 29 11 18 Electric City FC 7 3 3 24 25 12 13 Sigma FC 7 3 3 24 31 22 9 ProStars FC 5 5 3 18 23 26 -3 Woodbridge Strikers 4 4 5 17 16 21 -5 Hamilton United 4 6 3 15 23 21 2 Windsor City FC 4 7 1 13 19 26 -7 Darby FC 3 8 2 11 14 22 -8 North Mississauga SC 2 7 3 9 10 22 -12 St. Catharines Roma 2 8 2 8 15 30 -15 FC London 1 6 4 7 11 20 -9 Master's FA 1 10 1 4 7 24 -17 BVB IA Waterloo 1 11 0 3 9 58 -49 Unionville Milliken S.C. 0 12 1 1 8 39 -31 League1 Men's Standings

Oakville Titans (U-18)

Results:

July 1st

Oakville Titans 14 vs. Essex Ravens 27

Upcoming:

July 8th

Oakville Titans vs. Niagara Spears

× West Division Standings G W L T P F A Hamilton Jr Tiger-Cats 5 5 0 0 10 163 34 Essex Ravens 5 4 1 0 8 114 73 Cambridge Lions 5 3 2 0 6 118 77 Burlington Stampeders 5 3 2 0 6 123 91 London Jr Mustangs 5 2 3 0 4 125 94 Oakville Titans 5 2 3 0 4 88 133 Niagara Spears 5 1 4 0 2 68 162 Etobicoke Eagles 5 0 5 0 0 64 199 West Division Standings

Oakville Crusaders Marshall Team

Upcoming:

July 8th

Oakville Crusaders vs. Toronto Nomads