Weekly sports update February 5-11th

Oakville Blades

Results:

February 7th

Oakville Blades 3 vs. Cobourg Cougars 5

February 10th

Oakville Blades 4 vs. Lindsay Muskies 3

Upcoming:

February 13th

Oakville Blades vs. Milton Mences

February 15th

Oakville Blades vs. Caledon Admirals

February 17th

Oakville Blades vs. Stouffville Spirit

West Conference Standings GP W L T OTL PTS PCT GF GA DIFF PIM STK Collingwood Blues 49 43 5 0 1 87 0.888 248 71 177 775 14-0-0-0 Milton Menace 47 34 11 2 0 70 0.745 201 134 67 800 1-0-0-0 Leamington Flyers 48 32 10 5 1 70 0.729 182 111 71 488 10-0-1-0 Buffalo Jr. Sabres 48 27 18 0 3 57 0.594 177 149 28 695 2-0-0-0 Georgetown Raiders 48 25 18 1 4 55 0.573 172 150 22 728 4-0-0-0 Burlington Cougers 47 24 16 1 6 55 0.585 180 165 15 721 5-0-0-0 Oakville Blades 45 24 18 1 2 51 0.567 146 120 26 590 1-0-0-0 Toronto Patriots 49 21 22 3 3 48 0.490 151 167 -16 799 0-2-0-0 Brantford 99ers 49 21 25 0 3 45 0.459 139 184 -45 627 0-2-1-0 Niagara Falls Canucks 48 14 33 0 1 29 0.302 134 219 -85 591 0-5-0-0 Caledon Admirals 49 7 36 1 5 20 0.204 105 226 -121 592 0-4-0-0 Mississauga Chargers 48 4 41 0 3 11 0.115 86 246 -160 890 0-11-1-0 West Conference Standing

HCAA

Sr. Boys Basketball

Results:

February 6th

Christ the King 54 vs. Holy Trinity 55

St. Thomas Aquinas 50 vs. Assumption 55

February 7th

Holy Trinity 76 vs. Bishop Reding 62

February 8th

Corpus Christi 32 vs. St. Thomas Aquinas 58

Christ the King 35 vs. St. Ignatius of Loyola 53

Upcoming:

February 13th

Bishop Reding vs. St. Thomas Aquinas

St. Ignatius of Loyola vs. Notre Dame

St. Francis Xavier vs. Holy Trinity

East GP W L PTS WIN % PF PA STREAK Holy Trinity 12 11 1 22 0.917 756 641 W 11 Christ the King 12 8 4 16 0.667 713 616 L 3 St. Ignatius of Loyola 12 7 5 14 0.583 663 623 W 1 Bishop Reding 12 6 6 12 0.500 720 696 L 1 St. Francis Xavier 12 3 9 6 0.250 665 715 L 1 West GP W L PTS WIN % PF PA STREAK St. Thomas Aquinas 11 9 2 18 0.818 644 483 W 1 Notre Dame 11 4 7 8 0.364 521 621 W 2 Assumption 11 3 8 6 0.273 521 651 L 1 Corpus Christi 11 1 10 2 0.091 535 692 L 3 Sr. Boys Basketball

Varsity Boys Hockey

Results:

February 5th

St. Thomas Aquinas 3 vs. St. Francis Xavier 1

Notre Dame 6 vs. St. Ignatius of Loyola 1

Upcoming:

February 12th

St. Ignatius of Loyola vs. Holy Trinity

Varsity Boys Hockey GP W L T PTS GF GA STREAK Bishop Reding 8 7 0 1 15 49 15 W 1 Christ the King 8 5 0 3 13 26 17 T 2 St. Thomas Aquinas 8 5 3 0 10 32 27 W 1 Notre Dame 8 3 3 2 8 21 17 W 3 Corpus Christi 8 2 2 4 8 15 20 T 2 St. Ignatius of Loyola 8 3 4 1 7 23 30 W 1 Assumption 8 2 5 1 5 21 28 L 1 Holy Trinity 8 2 5 1 5 17 28 L 1 St. Francis Xavier 8 0 7 1 1 11 33 L 6 Varsity Boys Hockey

Sr. Girls Volleyball

Results:

February 6th

St. Ignatius of Loyola 0 vs. Bishop Reding 2

Holy Trinity 2 vs. St. Francis Xavier 0

Corpus Christi 2 vs. St. Thomas Aquinas 0

February 8th

St. Ignatius of Loyola 0 vs. Christ the King 2

Bishop Reding 0 vs. Holy Trinity 2

Upcoming:

February 12th

St. Thomas Aquinas vs. Christ the King

St. Ignatius of Loyola vs. Notre Dame

Bishop Reding vs. Holy Trinity

Sr. Girls Volleyball MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK Notre Dame 9 8 1 0 16 17 3 474 328 W 2 Corpus Christi 9 8 1 0 16 16 2 401 239 W 2 Christ the King 9 6 3 0 12 13 6 417 323 W 1 Bishop Reding 9 6 3 0 12 13 8 447 382 L 1 Holy Trinity 9 6 3 0 12 12 6 425 341 W 4 St. Thomas Aquinas 9 4 5 0 8 9 11 361 347 L 1 Assumption 9 3 6 0 6 7 13 399 413 L 1 St. Ignatius of Loyola 9 3 6 0 6 7 13 386 424 L 2 St. Francis Xavier 9 1 8 0 2 2 16 216 438 L 5 St. Kateri Tekakwitha 9 0 9 0 0 0 18 159 450 L 9 Sr. Girls Volleyball

HSSAA

Sr. Boys Basketball

Results:

February 6th

White Oaks 48 vs. Gaetan Gervais 63

Aldershot 49 vs. Sainte-Trinite 52

February 7th

Nelson 50 vs. Garth Webb 59

Craig Kielburger 50 vs. Iroquois Ridge 67

Upcoming:

February 12th

Iroquois Ridge vs. King's Christian

Garth Webb vs. Frank Hayden

February 15th

Frank Hayden vs. King's Christian

Sainte-Trinite vs. Milton

Tier 1 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK King's Christian Collegiate (AA) 9 8 1 0 16 0.889 656 369 W 4 Frank Hayden S.S. (AAA) 9 8 1 0 16 0.889 593 483 W 4 Garth Webb S.S. (AAA) 9 7 2 0 14 0.778 616 511 W 2 Iroquois Ridge H.S. (AAA) 9 7 2 0 14 0.778 553 442 L 1 Craig Kielburger High School (AAA) 9 4 5 0 8 0.444 503 517 L 1 Nelson High School (AAA) 9 4 5 0 8 0.444 472 412 W 1 Abbey Park H.S. (AAA) 9 3 6 0 6 0.333 436 564 L 3 Georgetown D.H.S. (AAA) 9 3 6 0 6 0.333 414 451 L 2 Oakville Trafalgar H.S. (AAA) 9 1 8 0 2 0.111 374 538 L 6 M.M. Robinson H.S. (AAA) 9 0 9 0 0 0.000 288 618 L 9 Tier 2 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK T.A. Blakelock H.S. (AA) 8 7 1 0 14 0.875 481 387 W 6 Milton D.H.S. (AAA) 8 6 2 0 12 0.750 499 355 W 1 E.S. Gaétan Gervais (A) 8 6 2 0 12 0.750 461 419 W 5 Aldershot High School (AA) 8 5 3 0 10 0.625 472 425 L 1 E.S. Sainte-Trinité (A) 8 5 3 0 10 0.625 418 359 W 1 White Oaks High School (AAA) 8 4 4 0 8 0.500 348 325 W 2 Burlington Central H.S. (AA) 8 2 6 0 4 0.250 369 415 L 6 Elsie MacGill S.S. (AA) 8 1 7 0 2 0.125 382 432 L 5 Acton D.H.S. (A) 8 0 8 0 0 0.000 186 499 L 8 Sr. Boys Basketball

Sr. Girls Hockey

Results:

February 6th

Georgetown 2 vs. Garth Webb 3

Nelson 0 vs. Oakville Trafalgar 4

February 7th

Abbey Park 1 vs. Burlington Central 5

Blakelock 8 vs. Milton 0

February 8th

Aldershot 0 vs. Oakville Trafalgar 5

Georgetown 3 vs. Blakelock 0

Upcoming:

February 13th

Garth Webb vs. Abbey Park

Blakelock vs. Oakville Trafalgar

February 15th

Robinson vs. Abbey Park

Nelson vs. Garth Webb

Sr. Girls Hockey GP W OTW SOW L OTL SOL T PTS GF GA STREAK Oakville Trafalgar H.S. (AAA) 9 9 0 0 0 0 0 0 27 42 8 W 9 Georgetown D.H.S. (AAA) 9 7 0 0 1 0 1 0 22 41 11 W 1 Garth Webb S.S. (AAA) 8 6 0 1 1 0 0 0 20 32 11 W 2 Nelson High School (AAA) 9 5 0 0 4 0 0 0 15 39 24 L 2 T.A. Blakelock H.S. (AA) 9 5 0 0 4 0 0 0 15 24 11 L 1 Burlington Central H.S. (AA) 9 4 0 0 5 0 0 0 12 24 33 W 1 M.M. Robinson H.S. (AAA) 9 4 0 0 5 0 0 0 12 22 24 W 2 Abbey Park H.S. (AAA) 8 3 0 0 5 0 0 0 9 24 23 L 1 Frank Hayden S.S. (AAA) 9 3 0 0 6 0 0 0 9 22 20 L 3 Milton D.H.S. (AAA) 9 1 0 0 8 0 0 0 3 8 58 L 1 Aldershot High School (AA) 8 0 0 0 8 0 0 0 0 2 57 L 8 Sr. Girls Hockey

Sr. Boys Hockey

Results:

February 6th

Oakville Trafalgar 2 vs. Nelson 9

Milton 0 vs. Blakelock 3

February 7th

Garth Webb 3 vs. Georgetown 2

Upcoming:

February 12th

Georgetown vs. Oakville Trafalgar

February 14th

Blakelock vs. Nelson

Robinson vs. Iroquois Ridge

February 15th

Garth Webb vs. Aldershot

Iroquois Ridge vs. Frank Hayden

Oakville Trafalgar vs. Milton

Sr. Boys Hockey GP W OTW SOW L OTL SOL T PTS GF GA STREAK Nelson High School (AAA) 9 6 2 0 0 0 1 0 23 34 8 W 8 Garth Webb S.S. (AAA) 9 6 0 1 1 1 0 0 21 35 23 W 5 Frank Hayden S.S. (AAA) 9 6 0 0 3 0 0 0 18 34 18 W 1 Iroquois Ridge H.S. (AAA) 8 4 1 1 1 1 0 0 17 22 15 W 5 Georgetown D.H.S. (AAA) 9 4 0 0 4 1 0 0 13 25 21 L 3 Oakville Trafalgar H.S. (AAA) 9 3 1 0 3 0 2 0 13 27 32 W 1 Aldershot High School (AA) 9 3 1 0 4 0 1 0 12 22 25 W 1 T.A. Blakelock H.S. (AA) 9 3 0 1 4 1 0 0 12 22 35 W 1 Milton D.H.S. (AAA) 8 2 0 0 5 1 0 0 7 18 28 L 1 M.M. Robinson H.S. (AAA) 9 1 1 1 6 0 0 0 7 17 26 L 1 Craig Kielburger High School (AAA) 8 0 0 0 7 1 0 0 1 13 38 L 8 Sr. Boys Hockey

Sr. Girls Volleyball

Results:

February 7th

Sainte-Trinite 0 vs. Burlington Central 2

February 8th

Blakelock 2 vs. Iroquois Ridge 1

Frank Hayden 1 vs. Abbey Park 2

Georgetown 0 vs. Oakville Trafalgar 2

Upcoming:

February 12th

Craif Kielbuger vs. Oakville Trafalgar

Blakelock vs. Abbey Park

February 14th

Blakelock vs. Oakville Trafalgar