Weekly sports update Jan. 29th to Feb. 4, 2024

Oakville Blades

Results:

February 2nd

Oakville Blades 1 vs. Collingwood Blues 2

February 4th

Oakville Blades 5 vs. Brantford 99ers 2

Upcoming:

February 7th

Oakville Blades vs. Cobourg Cougars

February 10th

Oakville Blades vs. Lindsay Muskies

West Conference Standings GP W L T OLT PTS PCT GF GA DIFF PIM STK Collingwood Blues 47 41 5 0 1 83 0.883 232 66 166 746 12-0-0-0 Milton Menace 44 33 9 2 0 68 0.773 190 125 65 760 4-0-0-0 Leamington Flyers 45 29 10 5 1 64 0.711 162 106 56 462 7-0-1-0 Buffalo Jr. Sabres 47 26 18 0 3 55 0.585 171 149 22 687 1-0-0-0 Georgetown Raiders 46 23 18 1 4 51 0.554 164 146 18 712 2-0-0-0 Burlington Cougars 44 22 16 0 6 50 0.568 160 159 1 668 3-0-0-0 Oakville Blades 43 23 17 1 2 49 0.570 139 112 27 575 1-0-0-0 Toronto Patriots 46 20 20 3 3 46 0.500 145 155 -10 775 0-2-0-0 Brantford 99ers 47 21 24 0 2 44 0.468 132 170 -38 589 0-1-0-0 Niagara Falls Canucks 45 14 30 0 1 29 0.322 128 202 -74 527 0-2-0-0 Caledon Admirals 47 7 34 1 5 20 0.213 104 218 -114 574 0-2-0-0 Mississauga Chargers 46 4 39 0 3 11 0.120 82 234 -152 829 0-9-1-0 West Conference Standings

HCAA

Sr. Boys Basketball

Upcoming:

February 6th

Christ the King vs. Holy Trinity

St. Thomas Aquinas vs. Assumption

February 7th

Holy Trinity vs. Bishop Reding

February 8th

Corpus Christi vs. St. Thomas Aquinas

Christ the King vs. St. Ignatius of Loyola

East GP W L PTS WIN % PF PA STREAK Holy Trinity 10 9 1 18 0.900 625 525 W 9 Christ the King 10 8 2 16 0.800 624 508 L 1 St. Ignatius of Loyola 11 6 5 12 0.545 610 588 L 1 Bishop Reding 10 5 5 10 0.500 594 569 L 1 St. Francis Xavier 11 3 8 6 0.273 614 651 W 1 West GP W L PTS WIN % PF PA STREAK St. Thomas Aquinas 9 8 1 16 0.889 536 396 W 4 Notre Dame 10 3 7 6 0.300 465 579 W 1 Assumption 9 2 7 4 0.222 424 545 W 1 Corpus Christi 10 1 9 2 0.100 503 634 L 2 Sr. Boys Basketball

Varsity Boys Hockey

Upcoming:

February 5th

St. Thomas Aquinas vs. St. Francis Xavier

Notre Dame vs. St. Ignatius of Loyola

Varsity Boys Hockey GP W L T PTS GF GA STREAK Bishop Reding (AAA) 7 6 0 1 13 42 14 T 1 Christ the King (AAA) 7 5 0 2 12 23 14 T 1 St. Thomas Aquinas (AAA) 8 5 3 0 10 32 27 W 1 Corpus Christi (AAA) 7 2 2 3 7 12 17 T 1 Notre Dame (AAA) 7 2 3 2 6 17 16 W 2 Assumption (AAA) 7 2 4 1 5 20 24 T 1 St. Ignatius of Loyola (AAA) 7 2 4 1 5 19 28 L 2 Holy Trinity (AAA) 7 2 4 1 5 15 24 W 1 St. Francis Xavier (AAA) 7 0 6 1 1 10 26 L 5 Varsity Boys Hockey

Sr. Girls Volleyball

Upcoming:

February 6th

St. Ignatius of Loyola vs. Bishop Reding

Holy Trinity vs. St. Francis Xavier

Corpus Christi vs. St. Thomas Aquinas

February 8th

St. Ignatius of Loyola vs. Christ the King

Bishop Reding vs. Holy Trinity

Sr. Girls Volleyball MP W L T PTS SW SL PW PL STREAK Notre Dame (AAA) 8 7 1 0 14 15 3 424 289 W 1 Corpus Christi (AAA) 7 6 1 0 12 12 2 351 218 L 1 Bishop Reding (AAA) 7 5 2 0 10 11 6 357 297 W 2 Christ the King (AAA) 8 5 3 0 10 11 6 367 292 L 1 St. Thomas Aquinas (AAA) 8 4 4 0 8 9 9 361 347 W 3 Holy Trinity (AAA) 7 4 3 0 8 8 6 325 288 W 2 St. Ignatius of Loyola (AAA) 7 3 4 0 6 7 9 320 323 W 1 Assumption (AAA) 7 2 5 0 4 5 11 310 345 L 4 St. Francis Xavier (AAA) 7 1 6 0 2 2 12 181 338 L 3 St. Kateri Tekakwitha () 8 0 8 0 0 0 16 141 400 L 8 Sr. Girls volleyball

HSSAA

Sr. Boys Basketball

Upcoming:

February 6th

White Oaks vs. Gaetan Gervais

Aldershot vs. Sainte-Trinite

February 7th

Nelson vs. Garth Webb

Craig Kielburger vs. Iroquois Ridge

Tier 1 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK King's Christian Collegiate (AA) 9 8 1 0 16 0.889 656 369 W 4 Frank Hayden S.S. (AAA) 9 8 1 0 16 0.889 593 483 W 4 Garth Webb S.S. (AAA) 9 7 2 0 14 0.778 616 511 W 2 Iroquois Ridge H.S. (AAA) 9 7 2 0 14 0.778 553 442 L 1 Craig Kielburger High School (AAA) 9 4 5 0 8 0.444 503 517 L 1 Nelson High School (AAA) 9 4 5 0 8 0.444 472 412 W 1 Abbey Park H.S. (AAA) 9 3 6 0 6 0.333 436 564 L 3 Georgetown D.H.S. (AAA) 9 3 6 0 6 0.333 414 451 L 2 Oakville Trafalgar H.S. (AAA) 9 1 8 0 2 0.111 374 538 L 6 M.M. Robinson H.S. (AAA) 9 0 9 0 0 0.000 288 618 L 9 Tier 2 GP W L T PTS WIN % PF PA STREAK T.A. Blakelock H.S. (AA) 8 7 1 0 14 0.875 481 387 W 6 Milton D.H.S. (AAA) 8 6 2 0 12 0.750 499 355 W 1 E.S. Gaétan Gervais (A) 8 6 2 0 12 0.750 461 419 W 5 Aldershot High School (AA) 8 5 3 0 10 0.625 472 425 L 1 E.S. Sainte-Trinité (A) 8 5 3 0 10 0.625 418 359 W 1 White Oaks High School (AAA) 8 4 4 0 8 0.500 348 325 W 2 Burlington Central H.S. (AA) 8 2 6 0 4 0.250 369 415 L 6 Elsie MacGill S.S. (AA) 8 1 7 0 2 0.125 382 432 L 5 Acton D.H.S. (A) 8 0 8 0 0 0.000 186 499 L 8 Sr. Boys Basketball

Sr. Girls Hockey

Upcoming:

February 6th

Georgetown vs. Garth Webb

Nelson vs. Oakville Trafalgar

February 7th

Abbey Park vs. Burlington Central

Blakelock vs. Milton

February 8th

Aldershot vs. Oakville Trafalgar

Georgetown vs. Blakelock

Sr. Girls Hockey GP W OTW SOW L OTL SOL T PTS GF GA STREAK Oakville Trafalgar H.S. (AAA) 7 7 0 0 0 0 0 0 21 33 8 W 7 Georgetown D.H.S. (AAA) 7 6 0 0 1 0 0 0 18 36 8 W 1 Garth Webb S.S. (AAA) 7 6 0 0 1 0 0 0 18 29 9 W 1 Nelson High School (AAA) 8 5 0 0 3 0 0 0 15 39 20 L 1 T.A. Blakelock H.S. (AA) 7 4 0 0 3 0 0 0 12 16 8 W 1 Abbey Park H.S. (AAA) 7 3 0 0 4 0 0 0 9 23 18 W 3 Frank Hayden S.S. (AAA) 8 3 0 0 5 0 0 0 9 22 18 L 2 Burlington Central H.S. (AA) 8 3 0 0 5 0 0 0 9 19 32 L 2 M.M. Robinson H.S. (AAA) 7 2 0 0 5 0 0 0 6 15 24 L 5 Milton D.H.S. (AAA) 8 1 0 0 7 0 0 0 3 8 50 W 1 Aldershot High School (AA) 6 0 0 0 6 0 0 0 0 2 47 L 6 Sr. Girls Hockey

Sr. Boys Hockey

Upcoming:

February 6th

Oakville Trafalgar vs. Nelson

Milton vs. Blakelock

February 7th

Garth Webb vs. Georgetown

Sr. Boys Hockey GP W OTW SOW L OTL SOL T PTS GF GA STREAK Nelson High School (AAA) 8 5 2 0 0 0 1 0 20 25 6 W 7 Garth Webb S.S. (AAA) 8 5 0 1 1 1 0 0 18 32 21 W 4 Iroquois Ridge H.S. (AAA) 8 4 1 1 1 1 0 0 17 22 15 W 5 Frank Hayden S.S. (AAA) 8 5 0 0 3 0 0 0 15 32 17 L 3 Georgetown D.H.S. (AAA) 6 4 0 0 1 1 0 0 13 18 11 W 1 Oakville Trafalgar H.S. (AAA) 7 2 1 0 2 0 2 0 10 20 19 L 2 Aldershot High School (AA) 8 2 1 0 4 0 1 0 9 20 24 L 2 T.A. Blakelock H.S. (AA) 8 2 0 1 4 1 0 0 9 19 35 L 1 Milton D.H.S. (AAA) 7 2 0 0 4 1 0 0 7 18 25 W 1 M.M. Robinson H.S. (AAA) 8 1 1 1 5 0 0 0 7 16 24 W 1 Craig Kielburger High School (AAA) 8 0 0 0 7 1 0 0 1 13 38 L 8 Sr. Boys Hockey

Sr. Girls Volleyball

Upcoming:

February 7th

Sainte-Trinite vs. Burlington Central

February 8th

Blakelock vs. Iroquois Ridge

Frank Hayden vs. Abbey Park

Georgetown vs. Oakville Trafalgar