Weekly sports update January 22-28th

Oakville Blades

Results:

January 24th

Oakville Blades 6 vs. Buffalo Jr. Sabers 2

January 26th

Oakville Blades 3 vs. Niagara Falls Canucks 5

January 27th

Oakville Blades 0 vs. Collingwood Blues 1

Upcoming:

February 2nd

Oakville Blades vs. Collingwood Blues

February 4th

Oakville Blades vs. Brantford 99ers

× West Conference Standings GP W L T OLT PTS PCT GF GA DIFF PIM STREAK Collingwood Blues 45 39 5 0 1 79 0.878 227 64 163 726 10-0-0-0 Milton Menace 42 31 9 2 0 64 0.762 182 121 61 730 2-0-0-0 Leamington Flyers 43 28 10 5 0 61 0.709 154 98 56 426 6-0-0-0 Buffalo Jr. Sabers 44 25 16 0 3 53 0.602 161 138 23 647 0-2-1-0 Oakville Blades 41 22 16 1 2 47 0.573 133 108 25 561 0-2-0-0 Georgetown Raiders 43 21 17 1 4 47 0.547 155 142 13 684 0-1-0-0 Toronto Patriots 44 20 18 3 3 46 0.523 141 145 -4 749 2-0-0-0 Burlington Cougars 41 19 16 0 6 44 0.537 139 148 -9 636 0-1-0-0 Brantford 99ers 45 20 23 0 2 42 0.467 124 162 -38 577 1-0-0-0 Niagara Falls Canucks 42 13 28 0 1 27 0.321 119 188 -69 502 0-1-0-0 Caledon Admirals 44 6 32 1 5 18 0.205 92 209 -117 515 0-7-0-0 Mississauga Chargers 44 4 37 0 3 11 0.125 81 226 -145 804 0-7-1-0 West Conference Standings

Oakville Hornets U22

Upcoming:

January 31st

Oakville Hornets vs. Burlington Barracudas

February 4th

Oakville Hornets vs. Etobicoke Jr. Dolphins

HCAA

Sr. Boys Basketball

Results:

January 22nd

Holy Trinity 73 vs. Christ the King 69

St. Francis Xavier 57 vs. St. Ignatius of Loyola 48

× East GP W L PTS WIN % PF PA STREAK Holy Trinity 10 9 1 18 0.900 625 525 W 9 Christ the King 10 8 2 16 0.800 624 508 L 1 St. Ignatius of Loyola 11 6 5 12 0.545 610 588 L 1 Bishop Reding 10 5 5 10 0.500 594 569 L 1 St. Francis Xavier 11 3 8 6 0.273 614 651 W 1 West GP W L PTS WIN % PF PA STREAK St. Thomas Aquinas 9 8 1 16 0.889 536 396 W 4 Notre Dame 10 3 7 6 0.300 465 579 W 1 Assumption 9 2 7 4 0.222 424 545 W 1 Corpus Christi 10 1 9 2 0.100 503 634 L 2 Sr. Boys Basketball

Local high school sports teams will return to their regular schedules on Monday, February 6.